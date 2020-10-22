4'ü zihinsel engelli 5 kardeşin oyun parkı evlerine geldi - Son Dakika

Adıyaman'da, salgın nedeniyle evlerinde kalan 4'ü engelli 5 kardeşin park ihtiyacı, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince oyun gurubunun evin bahçesine kurulmasıyla karşılandı.

Alitaşı Mahallesi'nde yaşayan Hacı ve Gülsüm Yoldaş çiftinin 5 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

En büyüğü 21 en küçüğü ise 5 yaşında olan engelli 4 kardeş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle parka gidemedi.

Bunun üzerine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a sosyal medya üzerinden ulaşan aile, 5 çocuğu için evlerinin bahçesine park yapılması talebinde bulundu.

Başkan Kılınç da bunun üzerine inceleme yapmak üzere bir ekibi eve gönderdi.

İncelemeler sonucunda evin bahçesine salıncak kuran ekipler, aileye ortopedik yatak ve ranza yardımında da bulundu.

Çocuklar büyük mutluluk yaşadı

Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailenin talebini karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çocukların mutluluğunun yüzlerine yansıdığını aktaran Kılınç, şöyle devam etti:

"Yoldaş ailesinin yükünü hafifletme noktasında, desteğimiz olması amacıyla ailenin evlerinin bahçesine oyun parkı kurduk. Çocuklar çok mutlu oldular. Ailemizi bir nebze de olsa rahatlatmak bizler için mutluluk kaynağı. Aynı zamanda çocukların ev içerisinde birtakım ihtiyaçları vardı. Onları da temin ettik. Yoldaş ailesi için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız."

Baba Hacı Yoldaş da salgın nedeniyle çocuklarını parka götüremediği için çok üzüldüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı Kılınç'a çok teşekkür ediyorum. Ekipler önce inceleme yaptı sonra da sağ olsunlar bir hafta içerisinde gelip oyun grubunu kurdu. Yaşları büyük engelli çocuklarımın ise ihtiyacı olan ortopedik yatak ve ranza da tedarik edildi."

Yoldaş, çocuklarının salıncağın kurulmasıyla çok mutlu olduklarını anlatarak, "Çocuklarım her ne kadar konuşamasalar da çok mutlu. Ellerimden tutup beni aşağına indirip, salıncağa götürüyorlar." dedi.