4 ülkenin lezzetleri bir arada - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4 ülkenin lezzetleri bir arada - Son Dakika

4 ülkenin lezzetleri bir arada

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 ülkedeki öğrencilerin katılımı ile lezzet şöleni düzenlendi.

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 4 ülkedeki öğrencilerin katılımı ile lezzet şöleni düzenlendi.


Süleymanpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde Türkiye, Bulgaristan, Letonya ve Yunanistan'dan öğrencilerin katılımı ile 3.Uluslararası Lezzet Şöleni düzenlendi. Şölende 4 ülkenin lezzetleri bir araya geldi.


4 ülkenin yemek şenliğinde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi bundan sonraki yıllarda, özellikle gastronomi ile alakalı balkan yemeklerinin olacağı bütün bölgedeki insanlarımıza tattırabilmek ile alakalı hem ülkeler arasındaki bu kardeşlik hukukunun genişletilmesi ile alakalı hem de şehrin turizminin kalkındırılması ile alakalı. Bildiğiniz gibi Karaca Kılavuz'da Keşkek şenliği düzenlemiştik. Önümüzdeki dönemde şehrin gastronomisini ön plana çıkarmak için ilgili belediye başkan yardımcılarımız çalışıyor" dedi.


Şölen sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Anadolu Lisesi, Süleymanpaşa, Yunanistan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:54 Kaynak: İHA
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