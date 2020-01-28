4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da yapılacak - Son Dakika

4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da yapılacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceği Ulusal Bilim Kampı, 11-14 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek.

4. Ulusal Bilim Kampı Konya'da yapılacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün, bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştireceği Ulusal Bilim Kampı, 11-14 Şubat'ta Konya'da düzenlenecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesinin (NEÜ) iş birliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğindeki kampa Türkiye genelindeki özel program ve proje okulları katılabilecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampın Konya'da düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kampın önemli bir organizasyon olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Kampa katılacak öğrenciler mikro ve nanoteknoloji, ileri robotik sistemler ve mekatronik, moleküler biyoloji ve genetik, yenilikçi gıda işleme teknolojileri ve gıda biyoteknolojisi, eğitimde dijitalleşme konularında eğitimler alarak yeteneklerini sergileyecek. Projeyle öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerinin geliştirilmesi ve bilimsel çalışmalara teşvik edilmeleri amaçlanıyor. Eğitim sonrasında öğrencilerin hazırlayacağı projeler ise 'Bilim Kampı Değerlendirme Kurulu' tarafından değerlendirilecek."

Kamp, Meram Fen Lisesinin koordinesinde gerçekleştirilecek.

4. Ulusal Bilim Kampı'nın ödül töreni, 1-3 Haziran'da düzenlenecek. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende, dereceye giren okullara toplam 50 bin lira ödül verilecek.

Konya, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:46 Kaynak: AA
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