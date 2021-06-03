4. Ulusal Bilim Kampı sergi ve ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları 4. Ulusal Bilim Kampı"nın sergi ve ödül töreni, çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen tören, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Youtube kanalından canlı olarak yayımlandı.

Bilim Kampı Proje Sergisinde, finale kalan öğrenciler hazırladıkları Mikro ve Nanoteknoloji, İleri Robotik Sistemler ve Mekatronik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Yenilikçi Gıda İşleme Teknolojileri ve Gıda Biyoteknolojisi, Eğitimde Dijitalleşme kategorilerinde projelerinin sunumunu yaptı.

Finalde yarışan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucunda, Muğla- Marmaris Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi Martılar Teknoloji Takımı üyesi 11. Sınıf öğrencisi Bedia Küçük ve 10. Sınıf öğrencisi Begüm İnal, öğretmenleri Kadriye Özeş danışmanlığında hazırladıkları "Tezgah Testere Güvenlik Kiti" projesiyle Türkiye ikincisi olarak 6 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, son dönemde bilimsel projelerde ve katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda öğrencilerin isimlerini duymaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.