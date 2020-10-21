4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı yarın başlıyor - Son Dakika

4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı yarın başlıyor

21.10.2020 19:41
4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı yarın başlıyor, System.String[]

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek 4'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılımcıları ağırlayacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek 4'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından katılımcıları ağırlayacak.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı kapsamında, Türkiye'nin 1513 Piri Reis Haritası'na dayanan kutup çalışmaları geçmişinin, günümüzdeki ve gelecekteki durumu bilimsel ortamda tartışılacak.

Kutup alanıyla ilgili 100'ün üzerinde bilimsel özet başvurusu gerçekleşen çalıştaya bu yıl katılım için 723 kayıt alındı. Türkiye'nin 67 şehrinden, yurt dışından da 10 farklı şehirden katılım gerçekleşecek.

Çalıştaya katılan bilim insanları, Türkiye'nin kutuplarda yaptığı ve yapmakta olduğu, yeni proje başlıkları ve çalışma alanları hakkında bilgiler verecek. Çalışmalar hakkında tartışmaların yapılacağı, yeni fikirlerin üretileceği çalıştay, kutuplar konusundaki tüm disiplinleri içerecek.

Kutuplarda bilimsel çalışmalar gerçekleştirmiş veya gerçekleştirmek isteyen araştırmacılar ve kurumlar, akademik çalışmalar yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, çalıştaya bu yıl çevrimiçi platformda katılacak.

Yarın gün boyu sürecek olan çalıştayda, toplamda 4 eş zamanlı odalarda yaklaşık 20 farklı oturum gerçekleştirilecek. Farklı disiplinlerden 107 bilimsel özeti içeren bildiri kitabı da çevrimiçi olarak dağıtılacak.

Çalıştayın Arktik, Antarktika, uzay ve kutuplarda uzun dönemli izleme projeleri hakkında sunumlar yapılacak oturumlar, TÜBİTAK sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

İlk Kutup Şenliği heyecanı

Bu yıl ilk kez, 4'üncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı'nın ardından çocuklara yönelik olarak 1'inci Kutup Şenliği yapılacak. Şenlik, Türkiye'deki kutup araştırmaları ve iklim değişikliği konularında yeni neslin bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi amacıyla 23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Şenlikte, konularında uzman araştırmacılar kutupları içeren çalışmalarını, popüler bilim söyleşisi olarak öğrencilerle buluşturacak. Dinleyici kitlesini ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin oluşturduğu 1'inci Kutup Şenliği'nde öğretmenler de söyleşilere konuk olacak.

Şenlik için 2000'in üzerinde öğrenci ve öğretmenin kaydı alındı.

Piri Reis, araştırma, Marmara, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı yarın başlıyor - Son Dakika

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