4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi - Son Dakika

4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi

6 saat önce

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.

4. Ulusal Mardin Foto Maraton ertelendi, System.String[]

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında ertelendiği belirtildi.


Ülke genelinde korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi, Kulüp Başak, Kodlamardin, konservatuvar, sanat akademisi, Sosyal Yaşam Merkezi, Down Kafe, MARMEK'in tüm faaliyetleri 30 Mart tarihine ertelenmişti.


Bu kapsamda önlemlerini sürdüren Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonu, korona virüs salgını tedbirleri dolayısıyla 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. - MARDİN

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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