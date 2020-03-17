4. Ulusal Mardin Foto Maratonu ertelendi - Son Dakika
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4. Ulusal Mardin Foto Maratonu ertelendi

6 saat önce

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan'da yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

4. Ulusal Mardin Foto Maratonu ertelendi, System.String[]

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan'da yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonunu, 26-30 Ağustos 2020 tarihine erteledi.

Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:56 Kaynak: AA
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