4. Ulusal Mardin Foto Maratonu ertelendi - Son Dakika

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-12 Nisan'da yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maraton, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 26-30 Ağustos 2020 tarihine ertelendiği belirtildi.

Ülke genelinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında harekete geçen Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, 9-12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 4. Ulusal Mardin Foto Maratonunu, 26-30 Ağustos 2020 tarihine erteledi.