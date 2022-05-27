ŞANLIURFA - 4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ESKAR) organizasyonuyla "4. Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi", Şanlıurfa'da gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen zirveye panelist olarak AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, TRT spor yorumcusu Fatih Doğan, Türkiye Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası, yarış takımı koordinatörü Elif Tanca, paralimplik milli yelkenci Miray Ulaş ve milli tekvandocu Şeyma Nur Talu katıldı.

ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, açılıştaki konuşmasında, zirvenin 4'üncüsünü Şanlıurfa'da gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyduğunu aktararak, "Çok mutluyuz çünkü batıdaki şampiyonlarımızı doğuya getirip, batı-doğu kültürü arasında bir kaynaştırma gerçekleştiriyoruz, hem de buradaki şampiyonlarımıza ve sporcularımıza bir motivasyon unsuru yaratıyoruz. Amacımız sporda kadınların daha fazla yer almasını sağlamak. 4'üncüsünü düzenlediğimiz bu zirvede de 'sporda kadın girişimciliği' temasıyla bu alana dikkat çekmek istedik." dedi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül de projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nihat Gültekin ise son yıllarda kadınların farklı alanlarda adından söz ettirdiğini görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini aktararak, sportif alanında da kadınların kazandığı önemli başarıları anlattı.

"Türk genci başarıya meyilli"

AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan da etkinliğe yer almaktan ve Şanlıurfa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca elde edilememiş birçok başarının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına sığdığını aktaran Şiyhan, şöyle konuştu:

"Dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde ettik, bu Türk sporu açısından, bu bizim görmediğimiz ve alışık olmadığımız bir dönem. Burada ciddi bir emek, katkı var. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yıldır spora ve sporcuya verdiği çok büyük destek burada en önemli faktörlerden birisi. Kendisinin sporcu geçmişi olması, sporla doğrudan ilgilenmesi Türkiye'de şu anda bu spor atmosferinin, spordaki başarı grafiğinin yükselmesinin bir numaralı faktörü. Onun dışında şu anda spor teşkilatının içerisinden gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gecesini gündüzüne katarak Türkiye'nin her yerinde gençlerle, sporcularla bir arada. Onların başarılı olması için çaba göstermektedir. Bunlar önemli katkılar, bunlar önemli dokunuşlar. Türkiye'nin her yerine gidiyoruz, katıldığımız organizasyonlarda gördüğümüz Türk genci spora aç, başarmaya çok meyilli. Yeter ki katkı sunulsun, destek verilsin ve onlara uygun ortamlar oluşturulsun."

Şiyhan, Türkiye'nin son yıllarda kadın sporunda büyük başarılar elde edildiğinin altını çizerek, bunların azim, disiplin, devlet ve özel sektör ile kulüplerin desteğiyle gerçekleştiğini söyledi.

Türkiye Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası ise futbol oynamayı çok isteyen bir kız çocuğu olduğunu ve o dönemde kız futbol takımının bulunmadığını ifade etti.

Kadın futbolunun gelişimini anlatan Kırağası, "Devletimizin spor politikasıyla beraber evrimleşen bir süreç yaşıyoruz. Futbol Federasyonunun da bu işe destek olmasıyla beraber çok kıymetli sürece girdik. Şimdi o kadar şanslıyız ki futbol çok büyüdü, büyümeye başladı ve kadın futbolu gibi çok çeşitli büyük kulüplerin yer aldığı bir mecraya dönüştü. Bundan dolayı da çok gurur duyuyorum. Kadın futbolu en şanslı dönemini yaşayacak çünkü erkek futbolundaki olumsuz hava, belki kadın futbolundaki olumlu havayla birlikte taraftarı, medyayı, sponsorları kendisine çekecek." diye konuştu.

Yarış Takımı Koordinatörü Elif Tanca da motor sporlarında yöneticilik yapan kısıtlı sayıda kadınlardan biri olduğunu anlatarak, "Zirveye davet edildiğim için çok büyük bir şeref duydum. Spora, kadına ve bu ikisinin birlikteliğine önem verilmesi, farklı branşlara konuşma imkanı verilmesi çok önemli. Deneyimimin buradaki genç arkadaşlara yararı olursa ben de çok mutlu olacağım." dedi.

Milli tekvandocu Şeyma Nur Talu ise spora başlama hikayesini ve karşılaştıkları zorlukları anlatarak, antrenmanlarda var gücüyle çalıştığını ve mücadeleden alsa vazgeçmediğini aktardı.

Katıldığı şampiyonalardaki tecrübelerini sporcularla paylaşan Talu, "Avrupa Şampiyonasına katıldım, tek kolu sağlam insanlarla maç yapmaya başladım. Tek kolu kişilerle maç yapmak demek normal insanlarla maç yapmak gibi bir şey oluyor. Çünkü tek koluyla blok yapma veya itme durumları olabiliyor, ben itemiyorum ya da o bloklarla koruyamıyorum kendimi. Ona rağmen Avrupa 2. oldum. Dünya Şampiyonasında 1 puan farkla takım arkadaşıma yenildim. Takım arkadaşımı tebrik ediyorum." dedi.

Paralimplik milli yelkenci ve triatlet Miray Ulaş da etkinliğe katılmış olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, spora ilk olarak basketbolda başladığını daha sonra ise 15 yaşında yüzmeye yöneldiğini aktardı. Bir süre yüzme ve yelken sporunu aynı anda yaptığını anlatan Ulaş, katılımcılara karşılaştıkları zorluklarda pes etmeden hedeflerine doğru yürümeye devam etmeleri tavsiyesinde bulundu.

TRT spor yorumcusu Fatih Doğan ise mesleğe başladığı günden bu yana spor aşkının artarak devam ettiğini belirterek, İngiltere'de gerçekleştirilen Avrupa Tekvando Şampiyonası takip ettiğini ve alınan madalyalarla gururlandığını söyledi.

TRT'nin spor kanalları hakkında bilgi veren Doğan, "TRT Spor Yıldız diye kanalımız var, bu kanalın kuruluş amacı hem TRT yönetiminin hem de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortak bir projesiydi. Burada amaç, bu başarı hikayelerine yer vermek, futbolun yorucu düzeninin içerisinde yer bulamayan, ses alamayan şampiyon sporcularımıza soluk vermekti. Kamu yayıncılığı açısından Anadolu Ajansı ile birlikte TRT bu konuda çok önemli misyon üstlendi." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından katılımcılara plaket ve teşekkür belgesi verildi.