Son Dakika Haberleri: 4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu
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4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu

44 dakika önce

Erciyes Dağı'nda bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi.

4. UlusIararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu, System.String[]
Erciyes Dağı'nda bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi.
Dört aşamadan oluşan dağ maratonunun ikinci etabında sporcular, "64K Erciyes Ultra Sky Trail", "25K Trail Run" ve "12K Hacılar Tekirkapı" kategorilerinde yarıştı.
Tekir Kapı'da başlayan ve aynı noktada biten 60 kilometrelik "64K Erciyes Ultra Sky Trail" kategorisinde, Samet Konu birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Zahir Kül üçüncü oldu.
Sarıgöl'den başlayan ve Tekir Kapı'da sona eren 25 kilometrelik "25K Trail Run"u Ahmet Arslan birinci, Orhan Kutlu ikinci, Özgür Özdoğan üçüncü olarak tamamladı.
Hacılar Kapı'dan Tekir Kapı'ya kadar süren 12 kilometrelik "12K Hacılar Tekirkapı"da ise Aykut Kırsay birinciliği, Metin Keleş ikinciliği, Cahit Yılmaztürk de üçüncülüğü elde etti.
Öte yandan bu yıl ilk kez düzenlenen Erciyes Çocuk Maratonu'nda 51 minik sporcu mücadele etti. Tekir'e kurulan 500, 600, 700 metrelik parkurda 7-11 yaş aralığındaki minik sporcular mücadele etti.
Maratonun ilk etabında birinci Ahmet Arslan, ikinci Hakan Akalp ve üçüncü Aykut Kırsay olmuştu.
Maratona, 10 ülkeden 200'ün üzerinde sporcu katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:41 Kaynak: AA
Ahmet Arslan, Hacılar, Spor
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