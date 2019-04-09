4. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı"Na Doğru

Muğla
'nın Ortaca
ilçesinde düzenlenecek, 4. Uluslararası Dalyan Açık Su Yüzme Yarışları 27-28 Nisan'da yapılacak.
"Caretta carettalarla yüzüyoruz" temasıyla bu yıl iki parkurda gerçekleştirilecek yarışa, erkek ve kadınlarda farklı yaş kategorilerinde, çeşitli ülkeden 450 sporcu katılacak.
İztuzu Plajı'na tekneler ile Dalyan kanalından ulaşacak sporcular, 2 bin 140 metrelik parkurda gerçekleştirilecek yarışta, birinci olmak için kulaç atacak. Yarışlar için sporcu ve aileleriyle beraber 2 bin 500 kişinin Dalyan'a gelmesi bekleniyor.
Dalyan İztuzu Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Mehmet Çobanoğlu
, yaptığı yazılı açıklamada, yarışın, bu yıl sporcuların istekleri doğrultusunda iki parkurda yapılacağını belirterek, "Bu tür etkinlikleri düzenleme amacımız, bölge ikliminin sunduğu avantajlar sayesinde, doğa harikası Dalyan'ı hak ettiği seviyeye yükselterek, turizmini on iki aya çıkarmaktır. İki günlük olan bu aktivite, bölgemize gelen sporcularımız ve yakınlarının bölgemizden güzel anılarla ayrılmasını sağlamak adına çeşitli etkinliklerle renklendirilmektedir."ifadelerini kullandı.