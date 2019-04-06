Son Dakika Haberleri: 4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu Sona Erdi

4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu Sona Erdi

1 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu" tamamlandı.

4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu Sona Erdi, System.String[]
Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen "4. Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu" tamamlandı.

KBÜ Demir Çelik Enstitüsü'nde düzenlenen, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 82. yıl dönümü etkinlikleri kapsamındaki sempozyumun son gününde sunumlar yapıldı.

Sempozyumun kapanışında konuşan KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, ülkenin ve dünyanın dört bir yanından bilim insanları, uzmanlar, akademisyenler, mezun öğrenciler ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği sempozyumda yeni fikirlerin tartışıldığını, gelecekteki iş birlikleri için uluslararası ortaklar bulma fırsatı yakalandığını söyledi.

Demir çelik sektörünün önemli kuruluşları ve isimlerini buluşturduklarını ifade eden Polat, sempozyumun kalıcı hale geldiğini ve her yıl daha da büyüyerek dünyada bir merkez olacağını kaydetti.

Polat, "Başarılarımızda kalıcı olmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Sempozyumu daha da genişleterek Türkiye ve dünyadaki demir çelik devlerini bir araya getirmek istiyoruz. Şu anda istenilen seviyede değiliz. İstenilen seviyeye gelmek için çalışıyoruz. Bu sempozyumu dünya çapında marka haline getireceğiz. Bunu başaracağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:43 Kaynak: AA

Karabük, Demir Çelik, Ekonomi
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