Son Dakika Haberleri: 4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali başladı
Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali başladı

4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali başladı

17 dakika önce

Didim ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytin Festivali başladı.

4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali başladı, System.String[]

Didim ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Zeytin Festivali başladı.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle yeniden başlayan festival kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi, stantlar gezildi.

Açılışta konuşan Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım, festivalin ilkini 2012 yılında başlattıklarını, bu yıl 4.sü düzenlenen festivali yine uluslararası boyutta yaptıklarını söyledi.

Festivale katkı sunan herkese teşekkür eden Yıldırım, "Amacımız yerel ürünlerimizi ve markalarını öne çıkarmak, bölgemizde zeytinyağını geliştirmek ve birlikte hareket etmeyi teşvik etmek. Zeytinyağı tüketimini artırmak ve halkı bilinçlendirmek olacaktır." dedi.

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da 4'üncüsü düzenlenen festivalin giderek büyüyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Arada bir mola verdik ama ağaçlarımız büyüdü. 1 milyon 200 bin ağacımız var. Birincisi ilçemizin bir turizm ve tarım kenti olmasını yerel yönetici olarak çok istiyorum. Tüm dünyada yol alan agro turizmin aynı zamanda zeytinle birleştirerek tarım-turizm kenti olmaya adayız. Kurumlar arası işbirliğini geliştirmek amacımız, hepimiz tek bir yürek olarak ilçemizde hizmet etmemizi gerektiren ne varsa yapmaya hazırız."

Didim Belediyesi, Zeytin, Didim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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