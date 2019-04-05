Son Dakika Haberleri: 4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'na Doğru

4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'na Doğru

6 dakika önce

Mersin Üniversitesi'nin bu yıl 4. kez düzenleyeceği Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'nun, 2. hazırlık toplantısı yapıldı.

4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'na Doğru, System.String[]
Mersin Üniversitesi'nin bu yıl 4. kez düzenleyeceği Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'nun, 2. hazırlık toplantısı yapıldı.

Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun başkanlık ettiği Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'ndaki toplantıya akademisyenler, belediye bürokratları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ürkiye'den ve yabancı ülkelerden yaklaşık 200 akademisyenin katılmasının beklendiği Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19 Nisan'da başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA

Mehmet Kurdoğlu, Mersin Üniversitesi, Doğu Akdeniz, Güncel
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