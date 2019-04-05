4. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'na Doğru
6 dakika önce
Mersin Üniversitesi'nin bu yıl 4. kez düzenleyeceği Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'nun, 2. hazırlık toplantısı yapıldı.
Mersin Üniversitesi'nin bu yıl 4. kez düzenleyeceği Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu'nun, 2. hazırlık toplantısı yapıldı.
Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu'nun başkanlık ettiği Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksek Okulu'ndaki toplantıya akademisyenler, belediye bürokratları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
ürkiye'den ve yabancı ülkelerden yaklaşık 200 akademisyenin katılmasının beklendiği Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 19 Nisan'da başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:29 Kaynak: AA
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