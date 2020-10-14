4. Uluslararası Ekonomi, Finas ve Enerji (EFE'2020) Kongresi başladı - Son Dakika

Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin 4'üncüsü olan EFE'2020 Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte "Enerji Devriminin Ekonomi Politiği" ana temasıyla online olarak başladı.

2 yılda bir farklı ülkelerde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi"nin 4'üncüsü olan EFE'2020, 14-15 Ekim tarihleri arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte "Enerji Devriminin Ekonomi Politiği" ana temasıyla online olarak başladı.

Başkanlığını Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Nevzat Şimşek'in yürüttüğü kongrenin açılışına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhititn Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar katılarak konuşma yaptı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile birlikte bu yıl, 14-16 Nisan 2020 tarihlerinde Niğde'de düzenlenmesi planlanan kongrenin Covid-19 salgını nedeniyle, online olarak düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kongrede 7 farklı ülkeden 72 tebliğ sunulacaktır. Kongre kapsamında başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerjide maliyetlerin düşüşü, elektrikte trendlerin değişmesi ve elektrikli araç sayısındaki artış, ABD'nin petrol ve doğalgazda lider olma yolunda ilerlemesi, Çin'in enerji politikasındaki dönüşümü gibi çeşitli dönüşümlerin yaşandığı ifade edilen kongrede, düşük karbonlu enerji üretimi, yenilebilir enerji ve yenilenebilir enerjinin geleceği, yenilebilir enerji kaynaklarına verilen teşvikler, yenilebilir enerjinin finansmanı, iklim değişikliği, enerji bağımlılığı, enerji etkinliği elektrikli araçlar gibi önemli konular tartışılacaktır.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 2018 yılında davetli konuşmacı olarak katıldığını vurgulayarak Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi'nin enerji konularının ekonomi ve finans çerçevesinden ele alınmasına imkan sağlayan ve önemli bilim alanlarını bir araya getiren bir platform olmaya doğru gittiğini ifade etti ve gelecek yıllarda da farklı ülkelerde değişik kurumlarla kongreyi düzenlemeyi düşündüklerini belirtti. - ANKARA