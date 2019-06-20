Siirt Üniversitesince düzenlenen "4. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri" sürüyor.Siirt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde yapılan "4. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri"nde sergilenen 31 projeyi, Rektör Prof. Dr. Murat Erman, kamu kurum amirleri ve akademisyenler inceledi.Erman yaptığı açıklamada, "4. Uluslararası El Cezeri İnovasyon Günleri"nin üniversite tarafından proje pazarı larak tasarlandığını söyledi.30'un üzerinde projenin sergilendiğini belirten Erman, şöyle konuştu:"Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği yanı sıra ilimiz dışından da katılımcıların projelerini teşhir etme ve anlatma imkanı oldu. Üniversitemiz kamu sanayi işbirliği noktasında da yeni ufuklar açma potansiyeline sahip. Bu çerçevede akıllı elden, akıllı restoran, pastaneden eğitim öğretim teknolojileri gibi hayatın çok farklı alanlarında çok güzel tasarımları görmekteyiz."Üniversitede farklı alanlarda proje, yayın ve patent sayılarının her geçen gün artış gösterdiğini belirten Erman, bu kültürün akademisyenlerin yanında öğrencilerin de istifade edeceğini amaçladıklarını kaydetti.2 gün boyunca sergilenecek etkinlikte, yarışmada dereceye girenlere ödülleri verilecek.