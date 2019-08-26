Son Dakika Haberleri: "4 .Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri" başladı
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"4 .Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri" başladı

33 dakika önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Bilim ve Kültür Etkinlikleri" başladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Uluslararası Bilim ve Kültür Etkinlikleri" başladı.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, etkinlikte yaptığı konuşmada, bilim ve kültür etkinliklerinin ilçe tanıtımına katkı vereceğini belirtti.

Yollarına bilim ışığında devam edeceklerini ifade eden Ünüvar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen 15 akademisyen ilçede incelemede bulunacak.

Alpaslan Ünüvar, Mersin, Gülnar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:58 Kaynak: AA
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