4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Nevşehir'de başladı - Son Dakika

4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Nevşehir'de başladı

17.12.2020 15:27
4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Nevşehir'de başladı, System.String[]

4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde online olarak başladı.

4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde online olarak başladı.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelerden 196 akademisyenin katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Sırbistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Bojan Tubic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen bu etkinliğin yapılmasının büyük başarı olduğunu belirtti.

Tubic, Sırbistan'dan 2 enstitü ve bir üniversitenin de sempozyumda görev aldığını ifade etti.

İpek Yolu'nun geçmişle bugünü birleştirdiğini anlatan Tubic, her zaman bu tür çalışmalara destek vereceklerini aktardı.

Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ljiljana Markovic ise İpek Yolu'nun geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığa hizmet ettiğine dikkati çekerek, "İpek Yolu sadece Roma İmparatorluğu'ndan Çin'e uzanan bir yol değil, İtalyanlar, Slavlar ve Türkler için de kültürel, coğrafi olarak önemli bir rota." diye konuştu.

- 196 akademisyen katılıyor

Sempozyum eş başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yalap da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun 2017 yılında İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneğinin başkanlığında, Belgrad Üniversitesi ve NEVÜ'nün desteğiyle başlatıldığını anlattı.

Temel amaçlarının ülkeler arasındaki akademik, diplomatik ve bilimsel iş birliklerini geliştirmek olduğunu vurgulayan Yalap şunları kaydetti:

"Bu yıl dördüncüsünü düzenlememize rağmen çok ciddi bir katılımcı profiline ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yeni katılımcılarımız oldu, Kapadokya Üniversitesi, merkezi Avrupa'da bulunan Romology Enstitüsü ve Sırbistan'da bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi bu yılki yeni ortaklarımız. Pandemi dolayısıyla hayatlarımız kısıtlanmış olsa da akademik çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 196 katılımcımız var. İngiltere, Japonya, Sırbistan, ABD, İsrail, Hollanda, Makedonya, Bulgaristan ve Peru'dan akademisyenler sempozyumumuza katılıyor."

"İpek Yolu'nda taşınan tüm bilgiler de burada tartışılıyor"

İpek Yolu'nun önemine işaret eden Yalap, "Bir ticaret yolu olan İpek Yolu sayesinde bütün bilimlerin doğudan batıya, batıdan doğuya bir etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Dünyanın içine kapandığı şu dönemde İpek Yolu'nun kapsayıcılığı daha açık ve anlaşılır. Sempozyumumuz multidisipliner bir yapıya sahip. İpek Yolu'nda taşınan tüm bilgiler de burada tartışılıyor." dedi.

Yalap, sempozyum sayesinde üniversitelerin birbirleriyle tanıştıklarını, ortak bir yaz okulu projesi gerçekleştirdiklerini, kendisinin de iki yıldır Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesinde yüksek lisans ve doktora tezleri verdiğini dile getirdi.

Sırbistan ve Türkiye arasındaki politik, ticari ilişkilerin çok ötesinde ciddi kültürel bağlar bulunduğunu vurgulayan Yalap, "Sırpçada bugün yaşayan onlarca Türkçe kelime var. Sırbistan ve Türk milletlerinin ortaklıklarına bu akademik çalışmaların da büyük katkısı olacak. Politik olan insanlar ve akademisyenler söylemlerinde çok daha dikkatli ve hassas olduklarında bu kültürel ortaklıkların gün yüzüne çıkacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yalap, sempozyumun Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki üniversitelerle entegrasyonu ve öğrenci değişimi açısından iyi bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

İpek Yolu Derneği, NEVÜ, Kapadokya Üniversitesi, Kobe Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi, Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi, Uluslararası Akademik Forum (IAFOR), Romology Enstitüsü, Gabriele d'Annunzio Üniversitesi, East Asia Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilen sempozyum yarın sona erecek.

Sırbistan Karadağ, İpek Yolu, Kapadokya, Belgrad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Nevşehir'de başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tuzlaspor, Gençlerbirliği'ni eleyerek Türkiye Kupası'nda tur atladı "HDP kapatılsın" tartışmasına Doğu Perinçek de katıldı! Devlet Bahçeli'ye destek verdi Son Dakika! MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'ye geçti Abisini koronavirüs nedeniyle kaybeden Cansu Taşkın, hakkındaki iddialara isyan etti Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Alibaba'nın yüz tanıma sisteminde 'Uygur Türklerini tanımlayan kod' bulunduğu iddia edildi İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz
BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşıyı 25 Ocak günü birkaç saat içinde tasarladım         
15:17
OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül OSTİM Teknik Üniversitesi'nden Pakistan Büyükelçiliği Okulu Müdürü'ne ödül         
15:06
IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı IFAB, oyuncu değişikliği kuralında bir değişiklik daha yaptı         
14:52
Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada Yıkım sırasında mahalleli polis ve belediye ekiplerine saldırdı! O anlar kamerada         
14:12
Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek Son dakika: AB'den Türkiye'deki sığınmacılara yönelik 780 milyon euroluk destek         
14:03
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 2 gündür kayıp olan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
13:14
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz Yargıtay'dan emsal karar: Üst düzey yöneticiler ya da müdürler fazla mesai ücreti alamaz         
12:13
Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor         
12:12
Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti         
11:23
11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi 11 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismarda bulunan şahsın 15 yıla kadar hapsi istendi         
11:21
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 15:36:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Nevşehir'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei