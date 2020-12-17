4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Nevşehir'de başladı - Son Dakika

4. Uluslararası İpek Yolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Kapadokya Üniversitesinin ev sahipliğinde online olarak başladı.

Tarihi İpek Yolu üzerindeki ülkelerden 196 akademisyenin katıldığı sempozyumun açılışında konuşan Sırbistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Bojan Tubic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen bu etkinliğin yapılmasının büyük başarı olduğunu belirtti.

Tubic, Sırbistan'dan 2 enstitü ve bir üniversitenin de sempozyumda görev aldığını ifade etti.

İpek Yolu'nun geçmişle bugünü birleştirdiğini anlatan Tubic, her zaman bu tür çalışmalara destek vereceklerini aktardı.

Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ljiljana Markovic ise İpek Yolu'nun geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığa hizmet ettiğine dikkati çekerek, "İpek Yolu sadece Roma İmparatorluğu'ndan Çin'e uzanan bir yol değil, İtalyanlar, Slavlar ve Türkler için de kültürel, coğrafi olarak önemli bir rota." diye konuştu.

- 196 akademisyen katılıyor

Sempozyum eş başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yalap da AA muhabirine yaptığı açıklamada, sempozyumun 2017 yılında İpek Yolu Toplumları ve Kültürleri Derneğinin başkanlığında, Belgrad Üniversitesi ve NEVÜ'nün desteğiyle başlatıldığını anlattı.

Temel amaçlarının ülkeler arasındaki akademik, diplomatik ve bilimsel iş birliklerini geliştirmek olduğunu vurgulayan Yalap şunları kaydetti:

"Bu yıl dördüncüsünü düzenlememize rağmen çok ciddi bir katılımcı profiline ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl yeni katılımcılarımız oldu, Kapadokya Üniversitesi, merkezi Avrupa'da bulunan Romology Enstitüsü ve Sırbistan'da bulunan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi bu yılki yeni ortaklarımız. Pandemi dolayısıyla hayatlarımız kısıtlanmış olsa da akademik çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 196 katılımcımız var. İngiltere, Japonya, Sırbistan, ABD, İsrail, Hollanda, Makedonya, Bulgaristan ve Peru'dan akademisyenler sempozyumumuza katılıyor."

"İpek Yolu'nda taşınan tüm bilgiler de burada tartışılıyor"

İpek Yolu'nun önemine işaret eden Yalap, "Bir ticaret yolu olan İpek Yolu sayesinde bütün bilimlerin doğudan batıya, batıdan doğuya bir etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. Dünyanın içine kapandığı şu dönemde İpek Yolu'nun kapsayıcılığı daha açık ve anlaşılır. Sempozyumumuz multidisipliner bir yapıya sahip. İpek Yolu'nda taşınan tüm bilgiler de burada tartışılıyor." dedi.

Yalap, sempozyum sayesinde üniversitelerin birbirleriyle tanıştıklarını, ortak bir yaz okulu projesi gerçekleştirdiklerini, kendisinin de iki yıldır Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesinde yüksek lisans ve doktora tezleri verdiğini dile getirdi.

Sırbistan ve Türkiye arasındaki politik, ticari ilişkilerin çok ötesinde ciddi kültürel bağlar bulunduğunu vurgulayan Yalap, "Sırpçada bugün yaşayan onlarca Türkçe kelime var. Sırbistan ve Türk milletlerinin ortaklıklarına bu akademik çalışmaların da büyük katkısı olacak. Politik olan insanlar ve akademisyenler söylemlerinde çok daha dikkatli ve hassas olduklarında bu kültürel ortaklıkların gün yüzüne çıkacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yalap, sempozyumun Türkiye'deki üniversitelerin dünyadaki üniversitelerle entegrasyonu ve öğrenci değişimi açısından iyi bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

İpek Yolu Derneği, NEVÜ, Kapadokya Üniversitesi, Kobe Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi, Moskova Lomonosov Devlet Üniversitesi, Uluslararası Akademik Forum (IAFOR), Romology Enstitüsü, Gabriele d'Annunzio Üniversitesi, East Asia Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilen sempozyum yarın sona erecek.