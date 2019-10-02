Trabzon'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi, 40 ülkeden iş insanlarının katılımıyla 27-29 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin iş birliğiyle 27-29 Kasım tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

Etkinliği, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediğini dile getiren Ustaoğlu, programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisinin yanı sıra birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun da destek verdiğini ifade etti.

Ustaoğlu, 2008 yılında 250, 2011 yılında 113, 2014 yılında ise 260 yabancı firma ve üst düzey kurum, kuruluş temsilcisinin katılımıyla düzenlenen zirvenin geleneksel hale geldiğini bildirdi. Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Organizasyona, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Çekya, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsviçre, İtalya, Irak, İran, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Slovakya, Sri-Lanka, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan potansiyel ithalatçı firma ve yatırımcıların daveti yanında ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, basın mensubu ve ilgili devlet başkanı, bakan ve bakan yardımcıları davet edilmiştir. Zirve kapsamında ticaret, finans, yatırım, taşımacılık, lojistik ve turizm sektörlerinde panellerin yanı sıra 40 ülkeden gıda ürünleri ve teknolojileri, inşaat malzemeleri ile makine sektörlerinden firmalar ülkemizdeki firmalarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecektir."

Ustaoğlu, "Zirvenin katkılarıyla Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ilişkilerinin sağlamlaştırılması ve katılımcı ülkeler arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması hedefleniyor." dedi.

"İpekyolu serüveni bugün muazzam bir pazara dönüşmüştür"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da "Yüzyıllar önce sadece ipek ve baharatın doğudan batıya nakledilmesiyle başlayan İpekyolu serüveni, bugün bilim ve teknolojinin Orta Asya'yı, Kafkasları, Anadolu'yu ve Avrupa'yı mesafelerden bağımsız şekilde birbirine yaklaştırmasıyla, yüksek potansiyelli üretim ve ticaret yatırımlarına, yeni kaynaklara ve cazip fırsatlara zemin teşkil eden muazzam bir pazara dönüşmüştür." diye konuştu.

Zorluoğlu, bu serüvende önemli duraklardan birinin de Trabzon olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzun liman ticareti ile İpekyolu'nun tarihsel geçmişinde sahip olduğu önem, şimdilerde daha da artmış, kentimiz limanı, havalimanı, kültürel zenginlikleri, doğa ve tarih turizminin yanında 3 ayrı üniversitesi ile artık ticaret ve üretim potansiyelini açığa çıkaracak daha çok girişim daha çok fırsat aramaya başlamıştır. Tüm bu saydıklarımdan alacağı güçle Trabzon, İpekyolu ticaretinin yeniden ayağa kalkmasında aktif rol alabileceğini, şehrimizin, bölgemizin hatta ülkemizin ticaret ve yatırım olanaklarını artırabileceğini uluslararası platformda anlatabilmelidir. Bu anlamda yerli yabancı iş insanları ve devlet protokollerinin katılım sağlayacağı 4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi'ni büyük bir fırsat ve şans olarak görüyorum."