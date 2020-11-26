4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Son Dakika

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, bugün artık dil, kültür, insan davranışları ve geleneğin sosyal ağlar vasıtasıyla aktarıldığını belirterek, "İnsanı insan yapan, toplulukları millet yapan sosyal doku, değer aktarımı gibi manevi unsurların, dijital çağda da korunması gerekiyor." dedi.

Gümrükçüoğlu, KADEM tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu.

KADEM'in kadını, aileyi ve toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık gösteren, özellikle kadınlarla ilgili hak ihlalleriyle mücadele edip bilinç oluşturmaya yönelik faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu dile getiren Gümrükçüoğlu, Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin de bu etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

2014 yılında ilkini gerçekleştirdikleri zirvede, kadın meselelerinde KADEM'in yaklaşımını yansıtan adalet kavramını ele aldıklarını aktaran Gümrükçüoğlu, 2016 yılında "Adalet için Ses Ver" temasıyla başta mülteci kadınlar ve barış süreçlerinde kadınların rolü olmak üzere farklı alanlarda paneller düzenlediklerini, 2018 yılının temasının ise "Ailenin Güçlendirilmesi" olduğunu kaydetti.

İki yılda bir gerçekleştirdikleri zirvenin bu yılki ana temasını ise "Dijital Çağda İnsan Kalmak" olarak belirlediklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, "Günümüzde dijital dünyanın, toplumun yaşadığı değişim ve dönüşümün yeni kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple zirvemizde, dijital çağı ve insan olarak bizim bu dünyanın neresinde durduğumuzu tartışmak istedik. Kullandığımız teknolojilerin psikolojik ve sosyolojik etkilerine daha yakından bakacağımız ve aynı zamanda bir yol haritası çıkaracağımız bu zirvede pek çok soruyu ele alacağız. Umuyoruz ki zengin bir bilgi paylaşımıyla elde edeceğimiz yöntem ve tecrübeler bizlere yeni çalışma alanları açacak." diye konuştu.

"Dünya her yönüyle dijitalleşiyor"

Gümrükçüoğlu, dünyanın her yönüyle dijitalleştiğini, dijital dünyanın kullanılan bilgisayar ve akıllı telefonların da içinde olduğu tüm gelişmiş teknolojileri ve yenilikleri kapsadığını, bu yeniliklerin hayatı kolaylaştırma noktasında büyük imkanlar sunduğunu anlattı.

Uzunca bir süredir dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle yüz yüze yapılamayan pek çok buluşmayı, çevrim içi olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, bugün de dijital dünyayı konuşacakları uluslararası bir zirveyi, yine dijital bir ortamda hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünya çapında artık yeni bir eğitim sisteminin şekillendiğini gördüklerini dile getiren Gümrükçüoğlu, "Dijital öğrencilik kavramını üreten bu çağda, cep telefonları bile birer öğrenme aracına dönüşmüş durumda. Elektronik kitaplar, dijital kütüphaneler ve dijital okul sistemi, bilgiye zaman ve mekandan bağımsız olarak ulaşabilmeyi mümkün kılıyor. Ayrıca sanayi alanında kapasite ve hız artırımı, dijital girişimcilik ve dijital istihdam gibi yenilikler de ekonomiye katkı sağlıyor. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler ise insan hayatını iyileştirme noktasında şüphesiz önemli bir avantaj sağlıyor." dedi.

"Hakikat ötesi kavramı, dijital dünyadaki yeni etik tartışmaların odağında"

Bütün bunlarla birlikte dijital dünyanın mobil araçları ve bu araçları yöneten tüm buluşların, yeni soruları ve sorunları da beraberinde getirdiğine işaret eden Gümrükçüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijital dünya bireylerin ilgi ve beğenileri, tüketim alışkanlıkları, dil ve davranış biçimleri gibi birçok alanda ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdi. Başka bir ifadeyle dijital dünya, kendi kültürünü üretti. Bununla birlikte sosyal mühendislik, enformasyon savaşları, bilgi manipülasyonu gibi birçok kavram 'dijital kültür' üzerinden hayatımıza dahil oldu. Sosyal mecra, bilginin güvenilmezliği ve hakikatin değersizleşmesi gibi sorunları da beraberinde getirdi. Bugün, bu durumu tam olarak karşılayan 'post-truth', hakikat ötesi kavramı, dijital dünyadaki yeni etik tartışmaların da odağında yer alıyor."

Gümrükçüoğlu, sosyal medyanın ise bu dönüşümün ve ortaya çıkan etik sorunların tam da merkezinde olduğunu vurgulayarak, "Gerek iletişim, gerekse kamuoyu oluşturma noktasında güçlü bir konuma sahip olan sosyal medyadaki etik sorunlara, her geçen gün yenileri ekleniyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre Twitter'da sahte haberlerin yayılması, gerçek haberlere göre 6 kat daha hızlı. Tek başına bu veri bile dijital dünyanın kişiler üzerindeki etkisini, gücünü ve etik sorununu görmemiz için yeterli. Bu sebeple özellikle dijital zemin üzerinden yürüyen manipülasyona dayalı algı yönetimi konusunda, ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Dijital dünyayı iyi tanımak, dijital medya okuryazarlığı ile mümkün"

Ailenin gücüne inandıklarını ve güçlü toplumların ancak güçlü aile yapılarıyla sağlanacağını her fırsatta dile getirdiklerini aktaran Gümrükçüoğlu, sahip olunan değerleri korumanın ve yaşatmanın önemine dikkat çekti.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, bugün dijital iletişim ve sosyalleşmenin en görünür etkilerinden biri olan bireysel hayat tarzının, aile yapısını da etkilediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Söz konusu iletişim modelinin, insan tabiatına ne kadar uygun olduğu ve nasıl etkiler bırakacağının incelenmesi, sağlıklı bireyler ve güvenilir bir toplum için ayrıca önem arz ediyor. Dijital dünyada, kişinin bilgiye kolay ve hızlıca ulaşıp kendi tecrübesini ediniyor olması, daha geniş bir ifadeyle başkasına ihtiyaç duymama hali, kişide bir yalnızlaşma sorununu da beraberinde getiriyor. Dünya, yapay zeka, robot ve makinaların belirleyici güç olacağı bir zamana doğru hızla ilerliyor. Geleceğin dijital dünyasında söz sahibi olabilmek için bu ilerlemenin her adımını bilmek, teknoloji ile doğru ve dengeli bir irtibat kurmak durumundayız. Yaşadığımız dönüşüm problemlerini tespit edebilme noktasında, dijital dünyayı iyi tanımak, bu dünyanın içindeki yerimizi ve duruşumuzu tayin etmek ancak nitelikli bir dijital medya okuryazarlığı ile mümkündür. Çünkü içinde bulunduğumuz bu iletişim bilgi çağında, hepimiz dijital dünyanın ürettiği mesaj ve içeriklerin hedef kitlesi durumundayız. Bizler, dijital dünyanın neye karşılık geldiğini, etki alanını ve gücünü anlamanın, bu dünyanın imkanlarından faydalanmak kadar önemli olduğu kanaatindeyiz."

"Dijital dünyada insan kalmanın yollarını arıyoruz"

"İnsan dijital çağın nesnesi değil, öznesi ve yöneticisidir." diyerek, bu yeni dünyada insan kalabilmek, dijital yaralar almadan insanca yaşayabilmek adına söylem ve projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu, bu çalışmalarla dijital dünyada insan kalmanın yollarını aradıklarını ve bu doğrultuda gayret sarf ettiklerini belirtti.

Gümrükçüoğlu, "Çünkü biliyoruz ki bugün artık dil, kültür, insan davranışları ve gelenek sosyal ağlar vasıtasıyla aktarılıyor. İnsanı insan yapan, toplulukları millet yapan sosyal doku, değer aktarımı gibi manevi unsurların, dijital çağda da korunması gerekiyor. Bu unsurları ihlal eden ve içinde genç kuşağın da yer aldığı bu geniş ve kontrolsüz alanın, en temel insani ve ahlaki erdemlerle buluştuğunda ancak gerçek anlamına kavuşacağını düşünüyoruz. Dijital ortamda görünür veya görünmez olmakla değişmeyen bu değerler, saygılı olmak, dürüst olmak ve adil olmak gibi en temel özelliklerdir." diye konuştu.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Gümrükçüoğlu, kadının ve ailenin toplumda hak ettiği konuma gelmesi için büyük gayret gösteren ve KADEM olarak bu alanda yürüttükleri çalışmalara daima destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, zirveyi ortaklaşa düzenledikleri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a ve Bakanlığa, 3 gün boyunca panellere görüş ve önerileriyle katkı sağlayacak katılımcılara ve zirvenin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ve sanatçı Bora Uymaz mini konser verecek.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve "Enformatik Cehalet" adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" başlıklı ana konuşmasıyla başlayacağı ve 30 konuşmacının yer alacağı zirve, üç gün sürecek.