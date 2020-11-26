4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Son Dakika

4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

26.11.2020 13:49
4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, System.String[]

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, teknoloji bağımlılığında en önemli tetikleyicinin "yalnızlık" olduğunu belirterek, "Özellikle çocukların, gençlerin yalnızlıkları. Yani insandan mahrum olmaları." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, teknoloji bağımlılığında en önemli tetikleyicinin "yalnızlık" olduğunu belirterek, "Özellikle çocukların, gençlerin yalnızlıkları. Yani insandan mahrum olmaları." dedi.

Avcı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde çevrim içi düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nde "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" başlıklı konuşma yaptı.

Dijital teknolojilerin hayatın pek çok alanında bazı işlerin daha kolay, hızlı ve etkin yapılmasını sağladığını anlatan Avcı, ancak insanla insan arasındaki hususi münasebetin yerini hiçbir zaman alamayacağını vurguladı.

Mayıs 2019'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarına başladığını bildiren Avcı, kendisinin de bu komisyonun başkanı olduğunu hatırlattı.

Bu komisyonun teknoloji bağımlılığıyla mücadeleyi amaçladığını belirten Nabi Avcı, şöyle konuştu:

"Bilişim teknolojileri bağımlılığı, dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla karşılaştığımız yeni bir bağımlılık türü. Bunun değişik yaş gruplarında farklı tezahürleri var. Daha genç nüfusta bilgisayar oyunları bağımlılığı şeklinde tezahür ediyor, gençleri de içine alan daha yukarı yaşlarda sosyal medya bağımlılığı biçiminde tezahür ediyor. Ama ciddi medikal sorunlara da yol açan bir bağımlılık türü. Nitekim komisyonumuz 6 ay çalıştı, üniversitelerden, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları olmak üzere hastanelerden, Yeşilay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarından, ilgili kamu kuruluşlarından uzmanları davet ederek dinledik. Özellikle 3 yaş altındaki çocuklar için teknoloji bağımlılığının veya bağımlılığa dönüşmemiş olsa bile bu ilginin, başta cep telefonları olmak üzere, iPad, cep bilgisayarı, dizüstü bilgisayarlar, televizyon gibi teknolojik cihazlarla 3 yaşın altında temas kuran çocukların beyin zarında incelmelere yol açtığı, bunun da ciddi sağlık sorunlarına yol açma riski taşıdığı uzmanlar tarafından dile getirildi."

"Bilgisayar oyunları gençleri tehlikeli mecralara sürükleyebiliyor"

Gençlerde daha çok bilgisayar oyunu bağımlılığına rastladıklarını anlatan Avcı, bu oyunlardan bazılarının gençleri tehlikeli mecralara sürükleyebildiğinin uzmanlar tarafından aktarıldığına dikkati çekti.

Bir kısmının medyaya da yansıdığını hatırlatan Avcı, "Medyayı bir kez daha uyarmak ihtiyacı duyuyorum: Özellikle bilgisayar oyunlarının, isimleri verilerek haberleştirilmesi çok tehlikeli. Bu tür dramatik haberlerin başkalarının potansiyel eğilimlerini harekete geçirmeyecek bir üslupla verilmesinde büyük fayda var." dedi.

Komisyonun bu tehlikeye dikkati çekerek bir rapor hazırladığını ve bir dizi tedbir önerisi içeren eylem planı ortaya koyduğunu belirten Nabi Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal bilimciler arasında birbirimize takılmak için kullandığımız bir tabir vardır, 'Pis bir gerçek güzelim teoriyi berbat etti.' Bu tam bizim komisyonun önerilerinin başına geleni de açıklayan bir söz. Pis bir salgın gerçeği, virüsün yol açtığı salgın, bizim bu raporda ön gördüğümüz ve bir eylem planına bağlamaya çalıştığımız her şeyi bir anda ötelemek mecburiyetini önümüze koydu. Bizim raporumuz Mayıs 2020'de yayımlandı. Biz o raporumuzda ne yapılması gerektiğini söylüyorsak, pandemi sürecinde onun yapılmaması gerektiği konuşulmaya başlandı. Biz burada özet olarak diyoruz ki çocuklar asla odalarında uzun süre yalnız kalmamalıdır, bilgisayarın başında saatlerce vakit geçirmemelidir, açık havaya çıkmalılar, arkadaşları akranlarıyla buluşmalılar, aile bireyleriyle buluşmalılar, yaşlıları, akrabalarını ziyaret etmeliler. Salgın başladığından beri televizyonlardan ve bütün mecralardan herkese 'Aman sokağa çıkmayın, kimseyle görüşmeyin, yakın temasta bulunmayın, mesafeli olun, gruplaşmayın.' gibi bizim komisyonun teknoloji bağımlılığıyla mücadele için ön gördüğü bütün tedbirler bir anda uygulanamaz hale geldi. İnşallah şartlar düzeldiği zaman bunlar tekrar gündeme gelecek."

Nisan ayında süresi biten komisyonun ardından Meclis'te "Dijital Mecralar" adıyla bir ihtisas komisyonu kurulduğuna değinen Avcı, bu komisyon sayesinde çalışmaları daha ileri aşamalara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.

"Yalnızlık teknoloji bağımlılığını tetikliyor"

Nabi Avcı, teknoloji bağımlılığını nelerin tetiklendiğinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Teknoloji bağımlılığında en önemli tetikleyici yalnızlık. Özellikle çocukların, gençlerin yalnızlıkları. Yani insandan mahrum olmaları. En başta yakın çevreden yani anne, baba ilgisinden, arkadaş ilgisinden, ilişkisinden, komşuluk ilişkilerinden mahrumiyet. Yoksunluk, yalnızlık, insan yoksunluğu, insandan, insan gölgesinden yoksun olmak. Özellikle çocuklar ve gençler ve onların bilgisayar oyunları bağımlılığıyla ilgili yapılan bütün araştırmalar, aile içi huzursuzlukların ve oradan kaynaklanan ortada kalmışlıkların, şefkat ve ilgi yoksunluğunun bu tür bağımlılığı fevkalade tetiklediği ve tedavisini de fevkalade güçleştirdiğini gösteriyor."

Bu süreçte yerel yönetimlere büyük görev düştüğünü belirten Avcı, sokak sporlarının desteklenmesinin bağımlılığı önlemede büyük yararı olacağının altını çizdi. Avcı, dijital mecraların yalnızlığın giderilmesi için bir araç olup olmayacağı yönündeki soruya, "Sadece bir züğürt tesellisi olabilir." diye yanıt verdi.

Dijital alandaki çalışmalar ve yapay zekanın ölümsüzlük arayışı olup olmadığı yönündeki soruya "Dünyaya kazık çakma tutkusunun ifadeleri bunlar" yanıtını veren Avcı, "İnsan öleceğinin farkında olan ve bunu unutmak, bu bilgiyle baş edebilmek için çaba gösteren, yöntemler geliştiren bir varlık." diye konuştu.

Bilgisayar, Nabi Avcı, Adalet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Taksim'de akılalmaz görüntüler! Bir yanda dilencilerin rant kavgası, diğer yanda boğazına jilet dayayan dolandırıcı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş
Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın Lüks cipteki infazda 3 kişi hayatını kaybetmişti! Genç kızın "babam" çığlıkları yürekleri dağladı         
13:35
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor         
13:08
Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor         
10:38
Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti         
10:22
Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı Yine aynı dolandırıcı! Sarı jelatinle sardığı mermerlerden sonra şimdi de demir çakmakları altın diye sattı         
10:16
Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı         
10:06
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 13:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei