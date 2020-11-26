4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Son Dakika

4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi

26.11.2020 15:43
4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle dijital ortamda başlayan 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi kapsamında paneller düzenlendi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle dijital ortamda başlayan 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi kapsamında paneller düzenlendi.

"Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla "www.online.kadinveadaletzirvesi.org" adresinden çevrim içi olarak düzenlenen zirvenin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, konuşma yaptı.

Zirve, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve "Enformatik Cehalet" adlı kitabın yazarı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın "İnsan, İnsan Gölgesinde Yetişir" başlıklı ana konuşmasının ardından panellerle devam etti.

6 panelin gerçekleştirileceği zirvenin ilk gününde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Esra Kartal Soysal moderatörlüğünde düzenlenen "Dijital Çağda İnsan Olmak Ne Anlama Geliyor" başlıklı panelde, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dağ "İnsanın Dönüşümü," FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula "Dijital Dünyada Karar Alma", Baltaş Grubu Genel Müdürü ve Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ise "Dijital Dünyanın Psikolojisi" konusunu ele aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekmel Geçer'in moderatörlüğünde düzenlenen "Dijital Çağ ve Dini Bilginin Temsili" konulu panelde de Galler Trinity Saint David Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Gary R. Bunt konuşma yaptı.

Zirvenin ikinci ve üçüncü günü ise "Dijital Çağda Kadını Güçlendirmek", "Dijital Çağda Eğitim ve Eğlence", "Siber Çağda Varoluşun Sürekliliği", "Dijital Çağda Bilgi ve Manipülasyon" ve "Dijital Ödeme Sistemleri ve Fintek Ekosistemi" konuları ele alınacak.

Üç gün sürecek olan, dijital dünyanın topluma, aileye gündelik yaşama, manevi değerlere etkisinin masaya yatırılacağı zirvede, 30 konuşmacı yer alacak.

6 panelli oturumun yanı sıra, ilham veren ve ufuk açan konuşmaların yer alacağı zirve kapsamında insanın dijital dünyanın aktörü olmaya nasıl devam edeceğinden, dijital dünyada ebeveynliğe, bu dönemde bilgiye nasıl ulaşıp, davranışların nasıl kontrol edilebileceğine kadar pek çok konu tartışılacak.

Dijital çağı anlamaya ve uyum sağlamaya yönelik bir bilinç oluşturmak amacıyla düzenlenen zirve ile ilgili detaylara "kadinveadaletzirvesi.org" adresinden ulaşılabiliyor.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi - Son Dakika


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