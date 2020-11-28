4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu - Son Dakika

4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu

28.11.2020 13:13
4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu, System.String[]

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle dijital ortamda düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin toplum, ebeveynlik, sanat ve eğitime etkileri ele alındı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle dijital ortamda düzenlenen 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin toplum, ebeveynlik, sanat ve eğitime etkileri ele alındı.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Dijital Çağda İnsan Kalmak" temasıyla çevrim içi ortamda 26 Kasım'da başlayan zirve, Türkiye'den ve dünyadan önemli isimleri ağırladı.

Zirvenin ikinci gününde dijitalleşmenin toplum, ebeveynlik, sanat ve eğitime etkileri ele alınırken, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, dijital dünyaya uyum sürecinde çocuğun ihtiyaçlarının nasıl değiştiğinden bahsetti.

Ekran başında geçirilen süre arttıkça hiperaktivite, yıkıcı karşı gelme ve depresyon gibi durumların da arttığına dikkati çeken Selçuk, özellikle video oyunlarında fazla vakit harcayan çocukların öfke ve kaygısının yükseldiğini, öfke kontrolünde zorlandıklarını, başkalarının duygularını anlamakta güçlük çektiklerini, diğer insanlara zarar verici davranışları gösterme eğilimlerinin de arttığını kaydetti.

Zirvede, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, Haşimi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Rana Dajani, Bern Öğretmen Eğitimi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Michele Notari, Birleşik Krallık Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Frank Furedi, John Cabot Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alina Sorgner, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nagihan Haliloğlu, Medya Sanatçısı-Yönetmen Refik Anadol, Arp Sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Eğitim Tasarımcısı ve Usturlab Atölye Kurucusu Sümeyye Ceylan, Early Bird English Kurucusu Jenny Molendyk Divleli ile TRT'de yöneticilik yapan İsmihan Yılmaz da konuşma yaptı.

KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, toplum, Adalet, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesinde dijitalleşmenin etkileri konuşuldu - Son Dakika


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