4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor! - Son Dakika

4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor!

29.04.2021 11:27
4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor!, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla, Kadın Yönetmenler Derneği tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nin Nisan etabı son hız devam ediyor.

Atölyeler, film söyleşileri, panel gibi etkinliklerin yanı sıra Nisan ayına özel gösterime giren Balkan seçkisi de festivalde göz dolduruyor.

İlk Kez Kadın Yönetmenler Festivalinde Gösterilecek Balkan Filmleri!

Bu yıl #sığamıyoruz sloganı ile hayata geçen festivalde Balkan Sinemasının birbirinden seçkin örnekleri sinemaseverlerle buluşuyor. Uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa filmler olmak üzere 3 ayrı kategoride yarışma düzenlenen Balkan Özel Seçki'sinde yakın döneme ait toplamda 24 filmin gösteriliyor. Bu filmlerden 16'sı Türkiye'de ilk kez 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde seyirci karşına çıkıyor.

Ülkemizde ilk kez Kadın Yönetmenler Festivalinde gösterilecen Balkan Seçkisi filmleri ise şu şekilde: Ivana Todorovic imzalı geçmiş bit travmanın kabuğunu kaldıran When I'm at Home, Marina Radmilac'ın kimlik ve delilik hakkında psychedelic punk dramı WHo The Fuck Are You, bir grup rahibenin kaldığı çıkmazı anlatan God´s Will (Tanja Brzakovic),

Ruzica Anja Tadic imzalı Everything is Fine, Milena Grujic'in iki gencin çalkantısını ele alan A.S. (25) filmi, genç davulcu Victoria'yı Mina Petrovic'in kamerasından seyrettiğimiz Victoria, 15, Belgrad'da etkinlik etkinlik dolaşan yaşı ileri 'tırtıkçı' bir grubun belgeseli

Consuming Contemporary (Ana Aleksovska),abisinin ilgisini kaybetme korkusu yaşayan Olja'yı merkezine alan Days Lost (Jovana Avramovic), Farklı çiftlerin Belgrad öykülerini kameraya taşıyan Asimmetry (Maša Neškovic), Belgrad kentinde özelleştirildikten sonra kaderine terk edilen Zvezda Sineması'nı işgal eden genç aktivistlerin gerilla eylemini çarpıcı biçimde konu alan Occupied Cınema (Senka Domanovic) Bosna Hersek'in ilk tesettürlü kadın triatlon atleti Nudzejma Softic'in hikayesini farklı yönleriyle beyazperdeye taşıyan Little Star Rising belgeseli (Sladana Lucic), ailesi Suriye'de köktendincilere katılıp, aranan terörist listesine giren Bosnalı Dino'nun normalleşmeye çalışma hikayesi The Infidel (Nejra Latic Hulusic), Paskalya önce tek bir günde geçen Eggshells (Slava Doytcheva), farklı yaş ve sosyal gruplara ait kadınların kesişen öyküsünü anlatan The Trampoline (Katarina Zrinka Matijevic), deneysel bir anlatı tekniği ile dingin bir hesaplaşma sunan A Two Way Mirror (Katarina Zrinka Matijevic) ve büyükannesinin köyündeki kalıntılarla geçmiş bir hesaplaşmaya giren bir kadının sesinden Homelands (Jelena Maksimovic) Türkiye'deki sinemaseverlerle ilk kez 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Film Festivali'nde buluşan yapımlar.

Balkan Özel Seçki'nin üç ayrı dalda kazananlarını ise Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Merve Uygun, Dr. Ebru Beyazıt ve festival yönetmeni Gülten Taranç'tan oluşan jüri belirleyecek.

Türkçe ve İngilizce Altyazı Seçenekleriyle!

Birbirinden değerli Balkan seçkisi filmleri, hem İngilizce hem de Türkçe altyazı seçeneğiyle ücretsiz ve herhangi bir zaman sınırlaması olmadan festivalin resmî web sitesi olan https://kadinyonetmenlerfestivali.com.tr adresinde 5 Mayıs gecesine kadar sadece Türkiye'den izlenmeye açık. 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma kısıtlamaları kapsamında festivalin bitiş tarihi olan 5 Mayıs'a kadar faaliyetlerine herhangi bir aksama olmadan çevrimiçi koşullarda devam edecek. Festival etkinliklerini sosyal medya üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz:

Film Festivali, Türkiye, Nisan, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Genelgede yasak olmadığını belirten esnaf, tam kapanmada alkol satmakta ısrarcı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Bisiklet yüzünden kan aktı! Husumetlisini 6 kurşunla öldürüp kendi kafasına sıktı Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Kahkahasıyla fenomen olan Juan Joya Boria hayatını kaybetti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'ye yükseltti Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı
Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak         
12:21
İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi         
12:06
Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı Orucunu açıp pideyi ağzına götürdüğünde neye uğradığını şaşırdı! İçinden 3 santimlik vida çıktı         
11:44
Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak Premier Lig yönetimi oruç tutan futbolcular için maçları durduracak         
11:38
Bakan Koca Bakan Koca "Türkiye'de de görüldü" demişti! İşte ölümcül Hindistan varyantı hakkında tüm merak edilenler         
11:19
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak         
09:47
Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim         
08:21
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor         
07:26
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu Koronavirüsü atlattı ama hastalık peşini bırakmadı! Genç doktorun ölümü üzüntüye boğdu         
17:09
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 12:48:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 4. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Balkan seçkisi ile göz dolduruyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement