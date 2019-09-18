4.Uluslararası Karayolları, Köprüler Ve Tüneller İhtisas Fuarı 9 Ekim'de Ankara'da

İlki 2016 yılında hayata geçirilen Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı; sektörün dinamiklerinin takip edildiği, firmalar arası ikili görüşmeler ile gelecek projelere ilişkin daha sağlam iş birliklerinin kurulduğu bir platforma dönüştü. Ülkemizin Dünya'da geldiği son düzeyi yansıtması açısından kısa sürede adından söz ettirir bir etkinliğe dönüşerek, bugün uluslararası camiada takip edilen ve merakla beklenen bir fuar haline gelmiştir. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı adından her sene söz ettirmeye de devam etmektedir.

Fuar düzenleyicisi MCI Fuarcılık'ın Genel Müdürü Ufuk Yavuz Tümer, en önemli amaçlardan birinin, projelerin müteahhit, mühendis, müşavir ve tedarikçi gibi paydaşları bir araya getirmek olduğunu belirtirken, "Fuarda sadece Türkiye için değil, tüm dünya için önemli olan '3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli' ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyol projesi gibi mega projelere de özel yer ayrılacak" dedi.

Tümer, karayolu, köprü ve tünel inşaatında, gelişen teknolojinin sektöre yön verdiğini ve başarılı olmak için tüm dünyayı yakından takip etmenin gerekliliğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Fuar kapsamında sektörde faaliyet gösteren herkese en son teknolojileri görme olanağı sunacağız. Ayrıca, yerli ve yabancı firmalar"Müteahhitler Locası" ile üst düzey yöneticilerle özel ikili görüşmeler çerçevesinde bir araya gelme imkânı bulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda, uluslararası müteahhit şirketlerinden, iskele ve kalıp üreticilerine; yük kaldırma makine ve ekipmanları üreticilerinden, tünel açma kapama makine tedarikçilerine uzanan geniş bir yelpazede katılım gerçekleşecek. Ayrıca özel olarak planlanan "Çalıştay Alanı" içerisinde yurt dışından ve yurt içinden önemli projelerin lansman sunumları ve yeni teknolojiler izleyicilere sunulacak. Bu nedenle 9-11 Ekim'de gerçekleşecek 4. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, sadece yatırımcılar açısından değil, tüm iş dünyası açısından büyük önem taşıyor."

Türkiye'nin karayolları, köprü, tünel yapımında uzmanlaşmış ağını dünyayla tanıştırmayı hedefleyen,Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde düzenlenen 4. Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'na iş dünyasından yoğun katılım bekleniyor.