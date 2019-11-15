4. Uluslararası Karikatür Festivali başladı

Çukurova Belediyesi'nce bu yıl 4'cüncüsü düzenlenen Çukurova Uluslararası Karikatür Festivali, yurt dışından ve yurt içinden ünlü çizerlerin katılımıyla başladı.



Yurt dışından ve yurt içinden ünlü isimlerin katıldığı festivalin açılışından önce Çukurova Belediyesi Çöpten Sesler Orkestrası'nın verdiği konser ilgi ile izlendi. Ardından sanatçı konuklarla birlikte festivalin açılışını gerçekleştiren Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Ustaların Sergisi" ve "1940'lı Yıllarda Çukurova'da Karikatür" sergilerini gezdi.



Sonrasında Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde "Ercan Akyol'la Karikatüre Yolculuk" adlı kısa film gösterisi yapıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Soner Çetin, Çukurova halkının beklentilerini bildiklerini belirterek, "Çukurova halkını olağan belediyecilik hizmetleri ile mutlu edemezsiniz. Çünkü beklentilerinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun için göreve gelir gelmez kültür ve sanat etkinliklerine ağırlık verdik. Orhan Kemal Edebiyat Festivali'nin ardından bugün uluslararası düzeye gelen karikatür festivalini düzenlendik. Bu yıl bu festivalin 4'üncüsünü gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.



Karikatür sanatının muhalif bir duruş gerektirdiğini belirten Başkan Soner Çetin, "Bu nedenle çizerleri kutluyorum. Böylesi bir ortamda karikatür çizmek için mangal gibi bir yürek lazım" dedi.



Başkan Soner Çetin, festival kapsamında amatör çizerlerin karikatürlerinden oluşan bir kitap oluşturduklarını kaydederek, öğrencilere karikatür çizmeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Çetin, "Burada dünya ünlü sanatçılar var. Güzel atölye çalışmaları, paneller olacak. Öğrencilerimiz bunları izlesinler. İnanıyorum ki bu gençler arasından çok önemli sanatçılar çıkacak" şeklinde konuştu.



Festivalin onur konuğu karikatürist Ercan Akyol da, 50 yıldır çizdiğini söyleyerek, "Sayısız ödül aldım. Ancak en çok Simavi Ödülü aldığım zaman mutlu olmuştum. Şimdi aynı onur ve heyecanı burada yaşıyorum. Bunun anlamı benin için çok büyük" dedi.



Konuşmaların ardından Başkan Soner Çetin, Festivalin Onur Konuğu Ercan Akyol ve Sanatçı Hicabi Demirci'ye plaket verdi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalin açılışına CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve İyi Parti Çukurova İlçe Başkanı İlker Akça da katıldı.



İki gün sürecek festivalde atölye çalışmaları, paneller ve sunumlar da yer alıyor. - ADANA