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"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

29.11.2021 11:14
"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, 2-5 Aralık tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali, 2-5 Aralık tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film'in organize ettiği festival bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı Olduğu festivale bu yıl 50 ülkeden 448 film başvuru yaptı.

Bu yıl "Mommo: Kız Kardeşim", "Meryem", "Arama Motoru", "Kar Kırmızı", "Ah Yalan Dünyada Neşet Ertaş" belgeseli gibi filmleri ile ulusal ve uluslararası festivallerden ödüller almış yönetmen Atalay Taşdiken'in başkanlığını üstlendiği jüride, Gürcü yönetmen Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, oyuncu Serdar Orçin ile çizgi film ve animasyon alanında sinema sektörüne katkılar sağlayan Bahçeşehir Üniversitesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Eda Nazlı Noyan yer alıyor.

Jüri karşısına çıkacak filmler arasında ise Nihat Seven'in "Beyaz", Olga Torrico'nun "Gas Station", Lucie Pages'in "Firefly", Fateme Mohammadi'nin "Burned", Vahid Hassanzadeh'in "Bridge", Amir Karami'nin "Death Locked Out", Maryam Esmikhani'nin "Emergency", Doug Roland'ın "Feeling Through", Sergi Marti Maltas'ın "The Bathtub", Hristo Simeonov'un "Nina", Janek Tarkowski'nin "Help3", Antonio Genovese'nin "Between Fear and Love", Semiha Yıldız'ın "Dileklerin Cudisi", Ömer Dişbudak'ın "Burhan", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Gökalp Gönen'in "Lal", Gon Caride'nın "Two Options", Reza Fahimi'nin "White Clad" ile Ngwatilo Mawiyoo'nun "Joy's Garden" filmleri yer alıyor.

Yarışmada, "En İyi Film Ödülü"nü kazanan film 30 bin Türk lirası ödülünün sahibi olacak. "Jüri Özel Ödülü"ne 20 bin,"Mansiyon Ödülü"ne 10 bin, "Fono Film Post Prodüksiyon Teknik Destek Ödülü" kazanan filme ise 20 bin lira ödül verilecek.

"İnsani Bakış Seçkisi"nde 11 aday yer alıyor

Yeryüzünde savaş, doğal afet ve salgın gibi tehlikelerin insanoğluna verdiği zararları ve bununla mücadele eden insan vicdanını konu edinen filmleri kabul edilen "İnsani Bakış Seçkisi"nde Daniel Ortiz Entrambasaguas'ın "Breath", Nicola Piovesan'ın "Closed to the Light", Aman Azhymat'ın "Ukoy", Lolita Naranovich'in "Poor People", Luca Esposito'nun "Paper Boat", Arturo Duenas'ın "Dajla: Cinema and Oblivion", David Del Aguila'nın "Martians", Malaz Usta'nın "Sürgünde Bir Yıl", Sabah Mohammadi'nin "Long Sunset", Bahare Nikjoo'nun "Incurable" ve Murat Kılıç'ın "Koçber" filmi yer alıyor.

Kızılay, bu bölümdeki bir filme Kızılhaç Teşkilatı kurucularından İsviçreli Henry Dunant adına 20 bin Türk lirası değerinde "Kızılay İnsani Bakış Ödülü" takdim edecek.

Dostluğa Davet Eden "Kırk Yıllık Hatır Seçkisi"

Festivalin adı ve teması olan "Dostluk" kavramından yola çıkılan ve yerelden hareket ederek evrensel bir tema olan dostluğa davet edilen bu bölümde, son kısa filmi "Uçurtmalar" ile Berlinale 2020 Generation K Plus bölümünde Jüri Mansiyon Ödülü kazanan Seyed Payam Hosseini'nin "The Kites", Fariba Ghasemzadeh Behnami ile Mehdi Azari'nin "A Silence's Performance", Hassan Dehghandoost'un "All walls are low", Hasan Ali Soydam'ın "Peri", Mehmet Köprü'nün "Goca Yörüğün Tohumları", Merve Özen'in "Kuş Bakışı", Altın Yaprak Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi İlk Kısa Film" ödülünü ve Uluslararası Smyrna Film Festivali'nde "En İyi Öğrenci Kısa Filmi", "En İyi İlk Yönetmen" ödüllerini kazanan Sukyun Jeong'un "Ae Ryeon Hee", Pıerre-Loup Docteur'un "Go! Captain", Albena Puneva'nın "Snails", Vanya Boycheva'nın "Natasha's Dream", Juan Albarracin'in "Southbound", Leart Rama'nın "The Station" ile Samgar Rakim'in "Street Poet" filmleri yer alıyor.

Uluslararası Ödüllü Yönetmenler Panorama Seçkisi

Dünyada önemli festivallerde gösterilip, çok sayıda ödüle layık görülen kısa filmlerin Türk izleyicisi ile buluşacağı özel bir bölüm olan "Panorama Seçkisi"nde, Azam Moradi'nin "Duel", Helene Rosselet-Ruiz ile Marie Rosselet-Ruiz'in "Ibiza", 200'den fazla film festivalinden 30'dan fazla ödül kazanan Lolita Naranovich'in "Power of Childhood", Mitra Raeesmohammadi'nin "Sweet Taste of Darkness", Ozan Sertdemir'in "Teşekkürler Süperman", Davoud Rangkhaneh'in "Nightclub", Onur Güler'in "Yara", Aliaksei Paluyan'ın "Lake of Happiness", Ethosheia Hylton'ın "D?lap? Is Fine", Suzannah Mirghani'nin "Al-Sit", Said Hamich Benlarbi'nin "Departure" ve Hana Bucalija'nın "Vera" filmi bulunuyor.

Dünya ve Türkiye sinemasından seçkin filmler "Özel Gösterim Seçkisi"nde

Dünya ve Türkiye sinemasının farklı türlerinden örnekleri buluşturacak olan "Özel Gösterim Seçkisi"nde ise "Children of Heaven" ile Oscar adayı ilk İranlı yönetmen Majid Majidi'nin "Sun Childiren/ Güneşin Çocukları", Kosovalı yönetmen Isa Qosja'nın "Three Windows ana A Hanging/ Üç Pencere Bir Ölüm", Atalay Taşdiken'in "Meryem", Can Bildik'in kamp dışı göçmen topluluğun ve ev sahibi toplumun sürdürülebilir gelişimini hedefleyen Türk Kızılay Toplum Merkezlerinin anlatıldığı uzun metraj belgesel projesi "Bir Dokunuş Bin Hayat" ve Ekrem Aydın'ın Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında birbirinden uzak ve farklı hikayelere sahip olan 6 Kızılay gönüllüsünün hikayesini konu edinen belgeseli "Karantina Penceresi" izleyiciyle buluşacak.

Majid Majidi, İstanbul'da sinemaseverlerle bir araya gelecek

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında ayrıca İranlı yönetmen Majid Majidi, 4 Aralık'ta, Atlas 1948 Sineması'nda sinema tecrübesini konuşmak için ilk defa Türkiye'de Ustalık Sınıfı gerçekleştirecek.

İran'dan başlayıp başta Avrupa'ya sonra da tüm dünyaya ulaşan filmlerin yapım, festival ve dağıtım süreçlerinin konuşulacağı Ustalık Sınıfı'nda İran sinemasının gelişimini özelde ise Majidi'nin sineması her boyutuyla masaya yatırılacak.

Festival, etkinlikleriyle de endüstrinin güncel ve dikkate değer konularını profesyoneller eşliğinde katılımcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

2 Aralık saat 17.00'de gerçekleştirilecek "Dijital Dünyada Film Yolculuğu" paneline Bir Film'den Kemal Ural ve kısa film yönetmeni ve dağıtımcısı Ramazan Kılıç katılacak. Moderatörlüğünü Ezgi Büşra Çınar'ın yapacağı panel, Akademi Beyoğlu'nda düzenlenecek.

Festival bünyesinde gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise "Matbudan Dijitale Türkiye'de Sinema Yazarlığı ve Yayıncılığı" paneli, 3 Aralık saat 17.00'de Akademi Beyoğlu'nda sinema yazarı Tuba Özden Deniz'ün yönetiminde yapılacak. Panelde Burçak Evren, "Tarihsel Süreç İçerisinde Türkiye'de Sinema Yazarlığı", Suat Köçer "Dijital Mecralar ve Matbu Yayıncılıkta Sinema Yazarlığı" ve Niyazi Koçak "Türkiye'de Sinema Kitapları Yayıncılığı" konularında konuşma yapacak.

Festivalde 5 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Festival Direktörü Faysal Soysal moderatörlüğünde "Author Sinema Yönetmenliğinden Dijital Platform Yönetmenliğine" paneli gerçekleştirilecek. Atlas 1948 Sineması'nda düzenlenecek panele, yönetmenler Atalay Taşdiken, Isa Qosja ve George Ovashvilli katılacak.

Daha önceki yıllarda Reis Çelik, Biket İlhan, Süleyman Turan, Mevlüt Koçak, Gülsen Tuncer ve Necip Sarıcı'ya takdim edilen festivalin geleneksel ödüllerinden olan "Dostluk Onur Ödülü" ise bu yıl oyuncu Selda Alkor ve yönetmen Engin Ayça'ya takdim edilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali', 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika
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