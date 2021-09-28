4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı - Son Dakika

Bu yıl 1-5 Aralık'ta düzenlenecek "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Film Festivali", Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle ilk yılından bu yana Balkon Film'in organize ettiği ve bu yıl Türk Kızılay çatısı altında düzenlenecek olan festivale başvurular sürüyor.

Festivalin jüri başkanlığını bu yıl "Mommo: Kız Kardeşim", "Meryem", "Arama Moturu", "Kar Kırmızı" ve "Ah Yalan Dünyada Neşet Ertaş Belgeseli" filmlerinin yönetmeni Atalay Taşdiken üstleniyor.

Festival jürisinde ayrıca Gürcü yönetmen, senarist ve yapımcı Giorge Ovashvili, Kosovalı yönetmen Isa Qosja, Oyuncu Serdar Orçin ve akademisyen Nazlı Eda Noyan da yer alıyor.

1 Ekim'e kadar başvuru yapılabilecek

Festivalin "Ana Yarışma" bölümüne dostluğu doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen ve 1 Ocak 2019 sonrasında yapılmış; kurmaca, animasyon ve deneysel türlerde, İngilizce altyazılı, jenerik süresi dahil 20 dakikayı aşmayan tüm filmler için başvuru süreci devam ediyor.

Ayrıca yapım yılı sınırı olmaksızın, süresi 30 dakikayı geçmeyen belgesel, animasyon, deneysel ve video-art gibi farklı formattaki yapımlar da yarışma dışı gösterim kategorisine başvurabiliyor.

Bu yapımlar festivalin "Kırk Yıllık Hatır", "Panorama" ve "İnsani Bakış" bölümlerinden birinde ön jürinin kararıyla değerlendirilecek.

Geçen yıl 100 bin liraya yakın para ödülünün takdim edildiği festivalde, bu yıl da kısa filmleri ve yönetmenlerini desteklemek için para ödülleri ve sürpriz teknik destek ödülleri verilecek.

Festivale resmi internet sitesinden, Filmfreeway ve Festhome uluslararası film platformları üzerinden 1 Ekim'e kadar başvurular kabul edilecek.

Beyoğlu Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi ve Yunus Emre Enstitüsü'nün arasında bulunduğu kurumların da destek verdiği festivalin direktörlüğünü Faysal Soysal, onursal başkanlığını ise Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık yapacak.