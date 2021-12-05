Üye Girişi
"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nin kazananları belli oldu - Son Dakika

"4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nin kazananları belli oldu

05.12.2021 23:56

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle Balkon Film tarafından bu yıl 4. kez düzenlenen "Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali" ödül töreniyle sona erdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilen festivalin ödül töreni Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlendi.

Sunuculuğunu yönetmen Ezgi Büşra Çınar'ın yaptığı etkinlik, "Hemhal Ol'anlar" müzik grubunun verdiği mini konserle başladı.

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür tanıtımı ve aktarımında sinemanın önemine dikkati çekerek, Türkiye'de sinema konusunda çok güzel bir heyecanın olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dizi ihracatında önemli bir konumda olduğuna işaret eden Demircan, "Tam 152 ülkede dizi filmlerimiz oynuyor. Ülkelere gidip bizzat mücadele ediyoruz. Bu başarı yapımcıların, yönetmenlerin, sinemacıların ve oyuncularımızındır." dedi.

Demircan, tarihte Türk kültürünün belirleyicisi önemli şahsiyetlerin bulunduğunu ifade ederek, "Bunlar kimdir? Hoca Ahmet Yesevi'dir, Hacı Bektaş Veli'dir, Yunus Emre'dir. Onlar Türkçe yazmışlar, Türkçemizin buraya gelmesine katkıda bulunmuşlardır. Başka bir şey daha yapmışlar ve bu topluma tevazuyu, paylaşmayı, ötekileştirmeden insanları kucaklamayı öğretmişlerdir. Tıpkı Hazreti Mevlana gibi." diye konuştu.

Festivalin Onursal Başkanı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da Türk Kızılay'ın vazifelerinden birinin de sanata ve sanatçıya destek olmak olduğunu söyledi.

Kınık, Kızılay'ın temel amacının insanların ızdırabını dindirmek, insanın onurunu korumak olduğunu belirterek, "Yaptığımız en anlamlı işlerden bir tanesi de sanata ve sanatçıya destek olmak. Sinema ile insanın hayatı ve bakışı değişebilir çünkü modern insanın bakışını değiştirmeye çok ihtiyacı var. Sinema da bunu yapıyor. Biz de bunun için bu güzel festivali himaye etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Festival Direktörü Faysal Soysal ise bu yıl festivale 50 ülkeden 448 kısa filmle başvuru yapıldığını vurgulayarak, yarışma bölümünde 19, Kırk Yıllık Hatır bölümünde 13, Panorama bölümünde de 13 kısa film gösterdiklerini dile getirdi.

Soysal, bu yıl Türk Kızılay'ın dünyadaki iyilik yüzünü de gösteren İnsani Bakış adıyla yeni bir seçki oluşturduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Film gösterimlerimizin yanı sıra çok özel etkinliklerimiz ve söyleşilerimiz vardı. Değerli jürimizle birlikte modern dönemde özellikle dijital dünyada yönetmenin konumunu konuştuk. Etkinliklerimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi de ilk defa uluslararası bir festivalde Majid Majidi'yi ustalık sınıfına konu ettik ve onun sinema dünyasını var etme tecrübesinden istifade ettik. Bütün bu gösterimlere ve etkinliklere katkı ve ilgi çok büyüktü. O yüzden katkı sağlayanlara çok teşekkür etmek istiyorum."

En İyi Film Ödülü "Death Locked Out" filmine

Festivalin dördüncü yılında 50 farklı ülkeden 448 eser yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma kapsamında toplamda 110 bin lira ödül dağıtıldı.

Bu yıl başkanlığını yönetmen Atalay Taşdiken'in üstlendiği İsa Qosja, George Ovashvilli, oyuncu Serdar Orçin ve akademisyen Nazlı Eda Noyan'dan oluşan jüri üyelerinin değerlendirdiği "Yarışma Kategorisi"nde "En İyi Film" ödülünü "Death Locked Out" adlı yapımıyla Amir Karami aldı.

Özel jüri ödülünü "The Bathtub" filmiyle Sergi Marti Maltas alırken "Kızılay İnsani Bakış" ödüllerine "The Poor People" filmiyle Lolita Naranovich ile "Koçber" filmiyle Murat Kılıç, mansiyon ödüllerine ise "Nina" filmiyle Hristo Simeonov ve "Emergency" filmiyle Maryam Esmikhani layık görüldü.

"Lal" filmiyle Gökalp Gönen Fono Film Post Prodüksiyon ödülünün, "Street Poet" filmi ile Samgar Rakym ise Hacı Bektaş Veli Dostluk ödülünün sahibi oldu. Festivalin onur ödülleri ise Selda Alkor ve Engin Ayça'ya takdim edildi.

4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali nin kazananları belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali nin kazananları belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali nin kazananları belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali nin kazananları belli oldu

Film Festivali, Kısa Film, Kızılay, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nin kazananları belli oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi 21:14 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı 20:33 Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il 15:58 Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler arasında Türkiye'den üç il 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek 15:32 2485'ten geldiğini iddia eden adamın anlattıkları ürküttü: 25 Aralık 2021'de hayatımız kökten değişecek Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti 12:47 Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
00:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdaki artış ve faiz kararını yorumladı
23:43 Cüneyt Özdemir Altın Kelebek'te son zamanların en popüler esprisini yaptı!
23:37 Altın Kelebek'te iki ödül alan Müge Anlı, sahnede duygu dolu anlar yaşadı
23:21 Rıdvan Dilmen: İlk kez böyle gördüm
23:20 Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'daki gerçek enflasyon" diyerek rakamları paylaştı
23:03 MHP'li başkandan Türkeş Vakfı'na baskın!
22:33 Fenerbahçe yıllar sonra Çaykur Rizespor maçında kulübe değiştirdi
22:03 Altın Kelebek'te Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
22:02 Serdar Dursun: Hazırım artık
21:59 Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönerek yanıtladı: Başıma iş açtın Sayın Başkan
Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi Son Dakika: Van'da 4.9 şiddetinde deprem meydana geldi         
00:51
İntihar eden oğlunun ardından "Kavuşma vakti" diyen babadan haber alınamıyor İntihar eden oğlunun ardından "Kavuşma vakti" diyen babadan haber alınamıyor         
21:13
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu         
16:00
9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti         
15:57
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı İstanbul'da bazı fırıncılar ekmek fiyatını 3 liraya çıkarttı         
12:45
Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel         
12:31
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 02:44:33. #1.12#
SON DAKİKA: "4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali"nin kazananları belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement