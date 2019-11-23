Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlediği 4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası sona erdi. 16 ülkeden 320 sporcunun katıldığı turnuvanın A kategorisinde Özbekistanlı sporcu Nodirbek Abdusattorov birinci olurken, Türk sporcular Mustafa Yılmaz ve Atakan Mert Biçer de ilk 10'a girmeyi başardı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir hafta süren 4. Uluslararası Mersin Satranç Turnuvası oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Turnuvada A kategorisinde birinciliği Özbekistanlı sporcu Nodirbek Abdusattorov elde etti ve 7 bin liralık para ödülünün sahibi oldu. Aynı kategoride ikinci olan Azerbaycanlı Misraddin İskandarov 6 bin lira, üçüncü olan Rus Nikita Petrov 5 bin lira para ödülü aldı. Bu kategoride Türk sporculardan Mustafa Yılmaz 5'inci, Atakan Mert Biçer 10'uncu oldu.



Turnuvanın B kategorisinde ise birinciliği İranlı Mohorram Ahmadian elde etti ve 2 bin liralık para ödülünün sahibi oldu. Bu kategoride Yağız Kaan Erdoğmuş ikinci olarak bin 500 lira, Vedat Çam üçüncü olarak bin lira para ödülü kazandı.



Turnuvanın kapanış toplantısı ve ödül töreni, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gülcan Kış, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Türkiye Satranç Federasyonu Mersin Temsilcisi Ömer Faruk Ercan'ın katılımıyla yapıldı.



"Bir hafta boyunca akıl ve zeka hakim oldu"



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kış, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bir hafta boyunca 16 ülkeden 57'si yabancı 319 sporcumuz zeka alışverişinde bulundular. Elbette burada yenenler oldu, yenilenler oldu ama kaybeden olmadı. Çünkü satranç birbirine rakip iki insana değer katar, aklını kullanmayı öğretir. Aklını kullananlar kendini geliştirir ve analitik düşünmeyi öğrenir. Bu salonda bir hafta boyunca akıl ve zeka hakim oldu. Genç kardeşlerimizin gözlerindeki ışıltı daha güzel bir dünya için umutlarımızı tazeledi. Kendilerine katılımları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kategorilerde dereceye giren tüm sporcuları kutluyorum" dedi.



"Hedefimiz 66 spor dalında sporcu yetiştirmek"



Zekanın ödülünün başarı olduğuna işaret eden Kış, "Burada belediyemiz tarafından dağıtılacak ödüllerin de başarının teşviki olarak algılanmasını istiyoruz. Bu, Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in Mersin'i spor kentine dönüştürme hedefinin göstergesidir. Hedefimiz, Mersin'de her yaştan gencin spor yapmasını sağlamak ve 26'sı olimpik 66 spor dalında ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirilmesi için çalışmaktır" ifadelerini kullandı.



"Turnuva en iyilerden biriydi"



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Tulay ise "Mersin'de bu turnuva başladığından beri her yıl bir öncekine göre daha iyi oluyor. Ama sanırım bu sene yaptığımız turnuva en iyilerden biriydi. 16 ülke, 46 şehir ve 320 sporcu ile katılım çok iyiydi. 57 yabancı sporcunun Mersin'den ne kadar çok zevk aldıklarını 'Tekrar ne zaman geleceğiz?' diye sormalarından anlıyoruz. Bizim de duymak istediğimiz bunlar. Buraya gelen herkesin memnun ayrılması bizler için çok kıymetli" diye konuştu.



2252 el ortalamasıyla oynanan şahane bir organizasyon izlediklerini ifade eden Tulay, emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Konuşmaların ardından turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi. - MERSİN