4.Uluslararası Müzik Yarışmasında Geri Sayım

Son başvuru tarihi 31 Mart olan yarışma, yeteneklerini sergilemek isteyenler için alanının en profesyonel platformlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Her sene ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışmasına ilgi gün geçtikçe artıyor. A, B ve C olmak üzere üç kategoriden oluşan yarışmada piyano, piyano hariç tüm enstrümanlar ve özel öğrenim ihtiyacı olan öğrenciler ile yaş sınırlandırmasının olmadığı, şarkı ile de katılım sağlanabilen C kategorisi yoğun ilgi görüyor.

Kendini müzik ile ifade eden, müzik alanında fark yaratmak isteyen ya da özel eğitim gerekli geleceğin genç yetenekleri ücretsiz olarak yarışmada yer alabiliyor. Farklı öğrenme ihtiyaçları bulunan genç yetenekler, yarışmanın parçası olarak, "Hepimiz Müzisyeniz" inancıyla yeteneklerini sergileyerek, kendi alanlarında toplumsal farkındalığa katkıda bulunuyorlar.