4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı İstanbul'da panellerle devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı İstanbul'da panellerle devam ediyor

18.10.2022 15:44

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) bünyesindeki İpek Yolu Grubu'nun, TBMM ev sahipliğinde "Kriz Zamanlarında Enerji ve Gıda Güvenliğinin Temini İçin Bağlantılığın Güçlendirilmesi" konulu 4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı oturumlarla sürüyor.

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) bünyesindeki İpek Yolu Grubu'nun, TBMM ev sahipliğinde "Kriz Zamanlarında Enerji ve Gıda Güvenliğinin Temini İçin Bağlantılığın Güçlendirilmesi" konulu 4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı oturumlarla sürüyor.

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen konferansın "Kriz Zamanlarında Tedarik Zincirlerinin Sürdürülebilirliği ve Gıda Güvenliği" panelinde oturumu eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, AGİT PA Türk Delegasyonu Üyesi ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan yönetti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, paneldeki konuşmasında, gıda güvenliğinin sağlanması noktasında Dünya Gıda Örgütü ile önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Amaçlarının mevcut gıdaların israfının önüne geçmek olduklarını belirten Gizligider, "Günümüzde küresel düzeyde 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan dünya üzerindeki 828 milyon insanın da son derece trajik bir biçimde açlıkla mücadele etmekte olduğunu biliyoruz. Yine 2.3 milyar kişi sağlıklı gıdaya yetişebilmekte. Her gün yaklaşık 24 bin insan açlık nedeniyle hayatını kaybediyor. Yani bugün tersine bir aksiyon alamazsa dünyada 24 bin insan açlık sebebiyle ölecek." diye konuştu.

Sürdürülebilir gıda sistemine doğru ulusal yol haritasını hazırladıklarını dile getiren Gizligider, Türkiye'de son 20 yılın 16'sında tarım sektörünün büyüme gösterdiğini, geçen yıl ise 25 milyar dolar ihracat yapıldığını bildirdi.

Bu yıl beklentinin 30 milyar doların üzerinde olduğunu aktaran Gizligider, AB ülkeleri arasında büyükbaş ve küçükbaş olarak toplam hayvan varlığı sayısında Türkiye'nin açık ara önde olduğunu ifade etti.

Gizligider, Türkiye'nin artık sözleşmeli hayvancılığı başlattığına değinerek, şunları kaydetti:

"Sözleşmeli ekip, sözleşmeli tarım, sözleşmeli hayvancılık inşallah Türkiye'nin yeni dönemindeki temel hedeflerinden biri. Bu, hem ürün deseninin planlanması, ürün arzının planlanması, hem israfın önüne geçilmesi hem de küresel bir oyuncu olma adına bizim için son derece önemli bir adım. Yine üretim planlamasında bahsetmem gereken bir diğer önemli husus ise 'hangi coğrafyada, hangi toprak yapısında, hangi ürünün yetiştirileceğiyle' ilgili bir yeni planlama içine gireceğiz."

Panelde, Bakü Uluslararası Deniz Ticareti Limanı Genel Direktörü Taleh Ziyadov, Polonya Delegasyonu Başkanı Barbara Bartus, İpek Yolu Grubu Araştırma Misyonu Başkanı Tsogtbaatar Damdin ve BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt-Bölge Ofisi Gıda Güvenliği Uzmanı Keigo Obara sunum yaptı.

Konferans, "Sürdürülebilir Çevre ve Kalkınma için Enerji Güvenliği" başlıklı panel ile devam ediyor.

YORUMLAR
500
Ankara haber! 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galası Ankara'da yapıldı Ankara haber! 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galası Ankara'da yapıldı Türkiye'nin gizli balistik silahı ortaya çıktı! Türkiye'nin gizli balistik silahı ortaya çıktı! IMEI klonlama devri bitiyor! Kanun teklifi TBMM'de! IMEI klonlama devri bitiyor! Kanun teklifi TBMM'de!
Kaynak: AA

İpek Yolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı İstanbul'da panellerle devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
20:21 Çarşaflı genç kızlara hakaret eden kadına 4 ay 15 gün hapis cezası verildi
20:10 Ekipler "Bir kişi toprak altında kaldı" ihbarıyla seferber oldu! Gerçek çok başka çıktı
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 23:01:31. #1.13#
SON DAKİKA: 4. Uluslararası Parlamenterler Konferansı İstanbul'da panellerle devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement