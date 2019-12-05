Son Dakika Haberleri: 4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r Şenliği ertelendi
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4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r Şenliği ertelendi

6 saat önce

Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r S¸enligˆi"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.

4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r Şenliği ertelendi, System.String[]

Türk Dünyası Çocuk Vakfı'nın düzenleyeceği "4. Uluslararası Tu¨rk Du¨nyası Bilim ve Ku¨ltu¨r S¸enligˆi"nin 5-7 Mart 2020'ye ertelendiği bildirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesi ile digˆer resmi ve özel kuruluşların destekleriyle 19-21 Aralık 2019'da yapılacağı duyurulan şenliğin tarihinde değişikliğe gidildi.

Proje yarıs¸masına, yurt içi ve dışından katılımı artırmak, daha kaliteli projeler hazırlanabilmesine fırsat tanımak ve yurt dıs¸ından gelecek katılımcıların, olumsuz kış şartlarından etkilenmelerinin o¨nu¨ne geçmek amacıyla şenliğin, 5-7 Mart 2020'ye ertelenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca buluş ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak projelerin son başvuru tarihi de 31 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.

Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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