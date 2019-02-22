4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri Başladı

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Müslüman coğrafyası için önemli mesajlar verildi

Yurt içinden ve yurt dışından 100'lerce yazar, akademisyen ve ilim adamının katılımıyla başlayan 4. Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin açılışı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, Haşimi Yayınları Yayın Yönetmeni Ali Sözer, AK Parti Milletvekili Taner Yıldız ve yurt dışından misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 3 Mart'a kadar, 10 gün süreyle açık olacak.

Birbirimize Güvenimiz Yıkılmaya Çalışıldı

4'üncü Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nde konuşan T.C Enerji Eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, "Gelenek ve göreneklerimizden uzaklaştırılmaya çalışıldığımız bir dönemden geçerken 6 bin 500 yıllık İstanbul'da böyle bir etkinlik gerçekleştirilmesi oldukça anlamlı. Ancak bu köklü mazi ve kültürel zenginliklerimize rağmen kitap okumada olmamız gereken noktada değiliz. Uyanır uyanmaz cep telefonlarımıza bakıyoruz. Yatmadan önce telefonlarımıza bakıyoruz. Telefonla konuşma ve dinlemede Avrupa'dan 2 kat fazlayız. Sekülerlikle suçladığımız ülkeler dünyevi arzulardan bize göre daha uzak yaşıyor. Bu konuyu bolca araştırmalı ve incelemeliyiz. Araştırmalar günde 6,5 ile 8,5 saat arasında televizyon izlediğimizi gösteriyor. Ancak kitap okuma süremiz 10 dakika kadar. Oysa herkes günde yalnızca 15 dakika kitap okuyarak yılda 5 bin sayfa kitap okuyabilir. 15 Temmuz ülkemizde insan tipini de değiştirdi. İki mümin birbirine her şeyini emanet etmek üzere selam verirken bu güven 15 Temmuz'da yıkılmaya çalışıldı. Birbirimize olan güvenimiz yıkılmaya çalışıldı. Dolayısıyla, bu tür etkinlikler bağlarımızı yeniden güçlendirmek için önemlidir." dedi.

Etkinliğin hayata geçmesini sağlayan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi adına açılış konuşmasını yapan Mahmut Bıyıklı, "Arapça kitapların yasaklandığı günlerden fuarların yapıldığı günlere geldik. Arapça Kitap ve Kültür Günleri, yalnızca bir fuar olmanın ötesinde, ümmetin ve İslam toplumunun dirilişine de bir vesiledir. Bizi Kars ile Edirne arasına sıkıştırmaya çalışanlara biz, yeniden aynı büyük rüyayı gördüğümüzü söylüyoruz. Ümmetin evlatlarının tesbihin taneleri gibi yeniden birleşeceğine inanıyoruz." dedi.

Etkinliğin ortak kültürümüze ve kardeşliğimize yaptığı katkıya dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Gerek İstanbul'dan, gerek Anadolu'dan gerekse yurt dışından gelen misafirlerle dolu dolu bir 10 gün geçirerek bu kültür sofrasında ziyafet çekeceğimiz için bizler Üsküdarlılar olarak mutluyuz. Arapça İslam dini üzerinden tanıştığımız bin yıllık yol arkadaşımız, evrensel bir pusulamızdır. Bizler için Arapça bir yabancı dil değil, özümüz ve değerimizdir." diyerek sözlerini noktaladı.