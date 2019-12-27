4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı BUÜ'de yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı BUÜ'de yapılacak - Son Dakika

4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı BUÜ'de yapılacak

6 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği'nin (ULEAD) düzenlediği 'Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı'na (ICRAL) 2020'de ev sahipliği yapacak.

4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı BUÜ'de yapılacak, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği'nin (ULEAD) düzenlediği 'Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı'na (ICRAL) 2020'de ev sahipliği yapacak.


BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin ürettikleri bilgiyi toplumla paylaşma görevlerinin bulunduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan akademisyenlerin ürettikleri bilgi ve verileri her zaman toplum ile paylaşmaya hazır olduklarını vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği ile imzaladığımız protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek olan kongre ve konferanslar da bilgi paylaşımı konusunda örnek teşkil edecek. 4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı'na ev sahipliği yapmaktan onur duyacağız. Gerçekleştirilecek faaliyetlerin çok önemli çıktılarının olacağına inanıyorum. Bizimle işbirliği yaptığı için de ULEAD yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.


ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçal Köksal ise derneklerinin 2012 yılında kurulduğunu ve her yıl farklı bir üniversite ile bu faaliyetleri düzenlediklerini kaydetti. Köksal, Ekim 2020 yılında düzenlenmesi planlanan 4. Uluslararası Uygulamalı Dilbilim Araştırmaları Konferansı'nın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Saim Kılavuz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
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