4'üncü 'Avrasya Yükseköğretim Zirvesi' Başladı

63 ülkeden 350'den fazla üniversite ve kurumun katılımıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) başladı.

63 ülkeden 350'den fazla üniversite ve kurumun katılımıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE) başladı. Programın sunuculuğunu Türkiye'nin ilk insansı robotu Mini Ada yaptı. Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (EURAS) desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi, (EURIE) Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. 3 binin üzerinde rektör, rektör yardımcısı, dekan ve akademisyenin katıldığı zirvenin açılış törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu birçok bakan ve milletvekili de katıldı. Programın sunuculuğunu ise, Türkiye'nin ilk insansı robotu Mini Ada yaptı.



"NİCELİK DE NİTELİK KADAR ARTMALI"



Bu coğrafyada hem tarihi zenginlikleri hem de yükseköğretimde ki keşfedilmemiş yenilikleri hep birlikte ele alıp değerlendireceğiz diyerek cümlelerine başlayan Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, "Bugün burada eğitime yön veren kurumlara yapacakları iş birliklerinde ve programlarda başarılar diliyorum. Bu iş birlikleri ve organizasyonlar yükseköğretimin ivme kazanması için son derece önemli. Geçmişten günümüze bilim ve birçok olgu değişime uğradı. Hepimizin de bildiği üzere dünya, yapay zeka çalışmaları ile yeni bir teknoloji aşamasına doğru hızla ilerliyor. Teknoloji ile kendini revize eden yeni dünyada veri üretiminden güvenliğe, savunmadan sağlığa, eğitimden bilişime ve yapay zekaya kadar her alan kendi ayakları üzerinde durabilmek için bu yeniliği bünyesinde barındırmak zorunda" dedi. Günümüzde bağımsızlığı sağlam temellere oturtmak için tüm alanlarda yeterli teknolojiler geliştirmek gerekiyor diyerek konuşmasına devam eden Dr. Mustafa Aydın, "Savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda kendine yeten, teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler, ileri teknolojiye sahip olarak geleceği şekillendiriyorlar. Burada üniversitelere büyük görevler düşüyor. Gün geçtikçe tüm dünyada birçok üniversite açılıyor. Ancak üniversite sayısını ne kadar arttırsak da nicelikle beraber niteliği de arttırmak zorundayız. Niteliği geliştirmek konusunda ise 'Üniversite Sanayi İşbirliği' her geçen gün daha da önem kazanmaktadır" dedi.



"ÜNİVERSİTE SAYISINI 17 YILDA 76'DAN 206'YA ÇIKARDIK"



Avrasya Üniversiteler Birliği'ni (EURAS) çok önemli ve kıymetli bulduğunu söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu zirvenin akademi hayatımıza önemli vizyonlar kazandıracağına inanıyor ve bu zirvenin hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yükseköğretim kurumları ülkelerin geleceğe olan yürüyüşlerinde çok önemli misyon ifade ediyor. Bir ülkenin zamana yenik düşmemesi için üniversitelerin geleceğe bakan, yarının ihtiyaçlarını hızlıca değerlendirebilen dinamik bir sürece sahip olması gerekiyor" dedi. 2010 yılında kurulan Avrasya Üniversiteler Birliği'ni ülke için, ülkenin geleceği için çok anlamlı bulduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Her ilimizde artık üniversite var. Pek çok ilimizde birden fazla üniversite var. 17 yılda üniversite sayısı 76'dan 206'ya çıkarttık" diyerek cümlelerini sonlandırdı.



"ÜLKEMİZDE HER ALANDA ÇITAMIZ YÜKSELİYOR"



Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Dünyanın hangi noktasına giderseniz gidin bu topraklardan geçmiş, ömrünün bir kısmını bu topraklarda harcamış insanların diğer insanlar arasında hoşgörü ve kültür bakımından, adaletli ve duyarlı insanlar olduğunu göreceksiniz. Mayamızda bulunanları üniversitelerimiz, ilmi ve bilimsel bir şekilde, eğitimcilerimiz, öğrencilerimize iletmeye çalışıyor. Son yıllarda ülkemizde her alanda çıtamız yükseliyor. Tıptan havacılığa kadar birçok alanda son yıllarda yükselişimiz artarak devam ediyor" diye konuştu.



