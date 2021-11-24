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4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi - Son Dakika

4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi

24.11.2021 19:43

4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: " Bundan sonra gerek ülkemiz için gerek şehrimiz için çok büyük projeler üretip Türkiye'nin ismini her yerde duyuracağız" 4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi Başladı Türkiye...

4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: " Bundan sonra gerek ülkemiz için gerek şehrimiz için çok büyük projeler üretip Türkiye'nin ismini her yerde duyuracağız"

4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi Başladı

İSTANBUL - Türkiye ile çevre ülkeler arasında girişimcilikte köprü vazifesi gören ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı. Zirvenin açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bundan sonra gerek ülkemiz için gerek şehrimiz için çok büyük projeler üretip Türkiye'nin ismini her yerde duyuracağız" dedi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen Bölgesel Living Lab Zirvesi başladı. 2 gün boyunca sürecek zirvede, 60'tan fazla inovasyon ve girişimcilik merkeziyle ideal bir ekosisteme sahip olan İstanbul'un, Balkan ülkeleri, MENA Bölgesi ve Avrupa arasında köprü vazifesi görerek bölgesel bir girişimcilik merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlanacak. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra belediye başkanları, AB temsilcileri, ENOLL temsilcileri, finans kurumları yöneticileri ve akademisyenler katıldı. 4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi'nde kamu kurumları, özel sektör, finans kuruluşları ve girişimcilik ekosistemi arasındaki işbirliği güçlendirilerek yeni modeller üretildi.

"İstanbul teknoloji ve inovasyon merkezleriyle dünyanın takip ettiği bir şehir haline geldi"

İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerinin yanında bölgesel living lab zirvelerine ev sahipliği yapmak gibi yeni bir misyonunun olduğunu dile getiren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " İstanbul'un tarihi ve kültürel güzellikleri ve kadim medeniyetinin yanında artık yeni bir gücü de var. Bunu da hep beraber fark ediyoruz ve hissediyoruz. Bu güç aynı zamanda sadece İstanbul'un kendisinde değil Balkan ülkelerinden MENA Bölgesi ve Avrupa Yakası ile buradan sonraki bölümde Asya'da köprü olmuş, bu köprü içerisinde birçok özellikleri de ön plana çıkmış. Göz bebeğimiz olan bu şehrin artık yeni bir misyonu daha var; bölgesel living lab zirvelerine ev sahipliği yapıyor. Artık teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Sayısı her gün artan teknoloji ve inovasyon merkezleriyle dünyanın takip ettiği bir şehir haline geldi. Bu bizim için hem çok büyük hem de sevindirici ve güzel bir güç " diye konuştu.

Başakşehir Belediyesi'nin uygulamaya dönüştürdüğü projelerle örnek bir belediyecilik sergilediğini söyleyen Başkan Kartoğlu, " Akıllı şehircilik uygulamalarıyla Başakşehir Belediyesi kurmuş olduğu Living Lab Teknoloji Merkezi ile aynı zamanda uygulamaya dönüştürmüş birçok projeyle örnek bir belediyecilik sergiliyor. Bundan sonra gerek ülkemiz için gerek şehrimiz için çok büyük projeler üretip artık burada yakaladığımız ivmeyi dünyada marka olarak İstanbul'u duyuracak hale getirecek büyük organizasyonlarla birlikte gerçek gücümüzü gösterecek ve artık teknoloji konusunda da Türkiye'nin ismini her yerde duyurmuş olacağız " dedi.

4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi
4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi
4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi
4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi

Yasin Kartoğlu, Başakşehir, İstanbul, Türkiye, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4'üncü Bölgesel Living Lab Zirvesi girişimcilikte köprü görevini üstlendi - Son Dakika
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