Son Dakika Haberleri: 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)
Son Dakika Güncel 4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1) - Son Dakika

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1)

6 saat önce

TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı.

4'üncü çift kol nakli Antalya'da yapıldı (1), System.String[]

TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 4'üncü çift kol nakli Yusuf Oğuz Şimşek'e (25) yapıldı. Dün gece başlayan nakil operasyonu, yaklaşık 6 saat sürdü.


Akdeniz Üniversitesi, Oğuz Şimşek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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