Son Dakika Haberleri: 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kabri başında anıldı
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4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kabri başında anıldı

16 dakika önce

4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kabri başında anıldıANKARA - Türkiye Cumhuriyet 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, vefatının 53'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kabri başında anıldı

ANKARA - Türkiye Cumhuriyet 4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, vefatının 53'üncü yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, ölümünün 53'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı. Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Suat Ölmez, Genelkurmay İsth. Bşk. Hv. Tümgeneral Ali Serin, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sercan Çığgın ve merhum Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in torunu Özdem Gürsel katıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Gürsel'in öz geçmişinin okunması ile başladı. Ardından Gürsel'in kabrine Cumhurbaşkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri çelengi koyuldu.

Daha sonra ise aile üyesi Özdem Gürsel'in buketi sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ile devam eden tören, aile üyelerine taziyelerin sunulması ile sona erdi.

4'üncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel kabri başında anıldı

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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