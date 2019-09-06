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4'üncü deniz kızı ulusal kadın yelken kupası başladı

1 saat önce

Kurumsal ve bireysel kadın yelken takımlarının yarıştığı Türkiye'nin ilk ulusal kadın yelken organizasyonu olan 4'üncü Deniz Kızı Yelken Kupası, İstanbul'da başladı.

4'üncü deniz kızı ulusal kadın yelken kupası başladı, System.String[]

Kurumsal ve bireysel kadın yelken takımlarının yarıştığı Türkiye'nin ilk ulusal kadın yelken organizasyonu olan 4'üncü Deniz Kızı Yelken Kupası, İstanbul'da başladı.

Bu yıl 4'üncü kez düzenlenen organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu'nun himayesinde, İstanbul Yelken Kulübü'nün iş birliği ile 6-7-8 Eylül'de İstanbul Caddebostan - Adalar parkurunda gerçekleştirilecek. Kurumların kadın yelken takımları ile bireysel kadın yelkencilerden oluşan 15 takımın yarışacağı kupada ilk gün tüm ekiplerin bir araya geldiği 'Skippers Meeting' ve coğrafi yarış etapları gerçekleştirildi. Yarın ve pazar günleri ise şamandıra yarışları yapılacak.

Başladığı günden bu yana büyük ilgi gören Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna olan ilgisinin artırılması, Türkiye'deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nın katılım gelirlerinin bir bölümü ile 4 yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfı'na (AÇEV) destek sağlanıyor. Organizasyona 4 yılda 25'i aşkın kurumdan 350'den fazla kadın yelkenci katıldı. Bu sayının yüzde 70'ini yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu.

'Deniz kızları'nın heyecanlı serüveni, 8 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
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