4'ÜNCÜ EDREMİT KİTAP FUARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde 4'üncü kez düzenlenen kitap fuarı; yazar, edebiyatçı ve siyasetçilerin katılımıyla devam ediyor.

Edremit'te 50'ye yakın yayınevinin katıldığı kitap fuarında, vatandaşlar yazarlarla buluşma şansı yakalarken, çeşitli kitap kampanyalarından da yararlanıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 'Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap' sloganıyla başlanan Edremit Kitap Fuarı'nın bu yıl, Sabahattin Ali'ye ithafen düzenlendiğini söyledi. Başkan Arslan, 'Fuara vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var. 50'ye yakın yayınevi ve 200'e yakın yazar, edebiyatçı, çevirmen, siyasetçi halkımızla buluşuyor. Kitap Fuarı, pandemiden sonra Türkiye'de yapılan en büyük organizasyon dedi.

Edremit Kitap Fuarı'nın üçüncü gününde, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı moderatörlüğünde; Kadıköy Belediye Başkanı Şerdi Dara Odabaş, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılımıyla 'Sosyal Belediyecilik nasıl yapılır' konulu panel düzenlendi.

Ardından ekonomist Ozan Bingöl, 'Ekonomide ve vergi sisteminde adalet mümkün mü' konulu söyleşi düzenledi. Gazeteci Eren Erdem'in katıldığı programın ardından Ahmet Selçuk İlkan; şiirleri, orkestrası ve şarkılarıyla geceye renk kattı. Son olarak ise, 'Göç Mevsimi' yönetmeni Ali Levent Üngör ile oyuncular Fehmi Karaarslan, Murat Tayfur ve Pelin Kurt'un katılımıyla, 'Sinema, Kitap ve Edremit' konulu söyleşi düzenlendi.

Edremit Kitap Fuarı, 17 Ağustos Salı gününe kadar, yazar, şair ve edebiyatçıların çeşitli programlarıyla devam edecek.