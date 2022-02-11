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"4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerine kavuştu - Son Dakika

"4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerine kavuştu

11.02.2022 12:05
"4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerine kavuştu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerine verildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" sahiplerine verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen "4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri" törenine, sanat, siyaset, iş ve medya dünyasından isimler katıldı.

Törende, 958 bin radyo dinleyicisinin internet üzerinden oylamasıyla seçilen 3 isimden engelliler tarafından belirlenen birinciler, "Jüri Özel Ödülleri" ve "Radyo Ödülleri" kategorilerinde ödüllendirildi.

Törende "Engelsiz Mikrofon Saygı Ödülü"ne geçen yıl vefat eden tiyatrocu Rasim Öztekin 80'ler dizisiyle layık görüldü.

"Jüri Özel Ödülü"ne ise "Magazin Noteri" programıyla gazeteci Ali Eyüboğlu, "Şeffaf Masa" programıyla Yeşim Salkım ile TV8'de yayınlanan 2'nci Sayfa, Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta", "Alişan ile Hayata Gülümse", "Söylemezsem Olmaz" ve "Sabahın Sultanı Seda Sayan" programları, haber spikerleri Cem Öğretir ve Nazlı Çelik, CNN Türk'ten gazeteci Gökçe Tümer, Kanal D'den İbrahim Konar ve radyo programcısı Müslüm Söyler layık görüldü.

Törende, "Yılın En İyi Haber Radyosu", "Yılın En İyi Haber Programı ve Sunucusu", "Yılın En İyi Arabesk Radyosu", "Yılın En İyi Pop Müzik Radyosu", "Yılın En İyi Spor Radyosu", "Yılın En İyi Yabancı Müzik Radyosu", "Yılın En İyi Tematik Radyosu", "Yılın En İyi Talk Radyosu", "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Radyo Programcısı", "Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Radyo Programcısı" kategorisinde de dereceye girenler ödüllendirildi.

"Yılın En İyi Ulusal Radyosu" ve radyo programcılarının da ödüle layık görüldüğü törende, "Engelsiz Mikrofon Farkındalık Ödülü" ise radyo programcısı Cem Arslan'a verildi.

Törende konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engellilerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla birçok projeye imza attıklarını belirterek, törenin yapıldığı mekanın özel insanların hizmet aldığı bir yer olduğunu söyledi.

Çağırıcı, engellilerin seçtiği radyo ve radyocuları tebrik etti.

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Feyzullah Kıyıklık, Siyaset, Medya, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel '4'üncü Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri' sahiplerine kavuştu - Son Dakika


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