4'üncü etnospor kültür festivali açılış toplantısı yapıldı -3

Dünya Etno Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, kültür festivalinin geleneksel spora, dünyanın zenglinliğine katkıda bulunduğunu ifade ederek, "Sanayi Devrimi ile başlayan batılılaşmayla birlikte dünyada tek tipleşmenin arttığını, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, topluluklar arası huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl 3-6 Ekim tarihleri arasında 4'üncü kez düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı düzenlendi. Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantıya Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu Başkanı aynı zamanda DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı, Etnospor Kültür Festivali Genel Sanat Yönetmeni Yasin Tütüncü, Okçuluk Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, Başpehlivan İsmail Balaban, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, Vakıflar Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Milli Atlı Okçular Damla Çakırca ve Berkin Aras katıldı.

4'üncüsü kez düzenlenecek kültür festivalinde, misafir ülke Arjantin'in aralarında bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Bir milyon ziyaretçiyi ağırlaması beklenen festival, azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenecek.

Festivale geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk ve Arjantin geleneksel sporu pato olmak üzere 12 geleneksel spor dalında bine yakın sporcu katılacak.

BİLAL ERDOĞAN: SLOGANIMIZ, "PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN"

Etnospor Kültür Festivali'nin dünyadaki kültürel zenginliğin artışına katkıda bulunacağını söyleyen Bilal Erdoğan, "Etnospor Konfederasyonu, bütün dünyada geleneksel sporların popüleştirilmesi ve ihyası için çalışan ve 2015 yılında Bişkek'te kurulan bir konfederasyondur. Merkezimizi İstanbul'a taşıyarak kurumsal yapımızı güçlendirdik. 4'üncüsü bu sene yapılacak Etnospor Kültür Festivallerini tertiplemiş olduk. İlkini Küçükçekmece'de, 2 ve 3'üncüsünü Yenikapı etkinlik alanında ve bu sene 4'üncüsünü Yeşilköy Havalimanı'nda düzenliyoruz.

Biz dünyanın bir tek renkliliğinin, kültürel zenginliğinin gitmesinden endişe ediyoruz. Sanayi Devrimi ile başlayan batılılaşmayla birlikte dünyada tek tipleşmenin arttığını, kültürel zenginliklerin azaldığını ve bunun dünyanın barışına hizmet etmediğini, topluluklar arası huzursuzlukları tetiklediğini düşünüyoruz. Geleneksel spora katkının dünyanın zenginliğine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Sadece Türkiye'deki değil dünyadaki bütün geleneksel sporları yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz. 10 ülkeden 13 federasyonu olan bir konfederasyonuz. Yaptığımız çalışmalarla 60'ın üzerinde ülke ve kurumla çalışmalar yaptık. Bu sene 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nde konuk ülkemiz Arjantin olacak. Arjantin'in köklü geleneksel sporu pato misafirimiz olacak. Bu sporu yerinde bulmamızın bir sebebi var. Orta Asya'daki soydaş topluluklarımızın önemli bir geleneksel bir sporu kökbörü pato sporu ile çok benziyor. Geçtiğimiz yıllarda da Japon ve Katarlı misafirlerimizi ağırlamıştık. Bu sene Arjantinli misafirlerimiz olacak ve her sene dünyanın farklı köşelerinden sporları İstanbul ve Türkiye ile buluşturacağız. Bu seneki sloganımız 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' olacak. Bu sloganı çok düşündük. Bir iddia ortaya koyduk, artık, 'biz yapamayız, şu mücadeleden geri kaldık' devirleri bitti.Biz Türkiye olarak bu mücadeleden dönmeyeceğiz. Sporda da, kültürel dirilişimiz içinde dönmeyeceğiz. İnşallah sporcularımız da bunu sahada ortaya koyacak" diye konuştu.

HAKAN KAZANCI: TÜM VATANDAŞLARIMIZI ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ ETKİNLİĞE BEKLİYORUZ

Başta gençler ve çocuklar olmak üzerete tüm vatandaşları etkinliğe davet eden Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, "Bizler bu sene 4'üncüsü gerçekleşecek olan Etnospor Kültür Festivali'nde Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak bünyemizde 8 tane spor dalını barınılıyoruz. Bu spor dallarının bu festivalde tüm gençlere ve dünyaya yayılması için çaba sarf ediyoruz. Biz bu sportif ve kültürel faaliyetleri sadece Türkiye'de değil Kırgızistan'da şimdiye kadar 3 defa gerçekleştirilen 'geleneksel sporların olimpiyatı' olarak adlandırılan Dünya Göçebe Oyunları'nı 2020 yılında inşallah Türkiye'de gerçekleştireceğiz. Federasyon olarak konfederasyonumuza katkımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle anne ve babalarımızdan başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe getirmelerini ve yönlendirmelerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul