Son Dakika Haberleri: 4'üncü fırsat günleri başlıyor
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4'üncü fırsat günleri başlıyor

53 dakika önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 4'üncü fırsat günleri 5 Temmuz Cuma günü başlıyor.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da 4'üncü fırsat günleri 5 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Ulusal ve uluslararası seçkin markaların ürünlerini cazip fırsatlarla satın almak isteyen Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği Piazza Fırsat Günleri, yeni markalarla yeniden başlıyor. Genç, yaşlı, 7'den 70'e herkesin kendisi ve sevdikleri için yüzlerce çeşit ürün bulabileceği indirim günleri, 5 Temmuz Cuma günü alışveriş severleri konuk edecek. Dördüncü kez düzenlenecek olan fırsat günlerine ulusal ve uluslararası markalar katılacak.

Şehrin cazibesi Piazza'nın batı girişinde kurulan özel stantlarda satışa sunulan yüzlerce üründe yüzde 50, 60, 70 ve 80'e varan indirimler uygulanacak. Samsunluların, giyimden, ev tekstiline kadar birçok ihtiyaçlarını normal sezon indirimlerinin yanı sıra depoları boşaltan indirim fırsatları ile satın alabilecekleri Piazza, Pazar 21 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilerini konuk edecek. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:44 Kaynak: İHA
Samsun, Genç, Ekonomi
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