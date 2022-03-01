4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne geri sayım başladı - Son Dakika
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4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne geri sayım başladı

01.03.2022 15:15
4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne geri sayım başladı

Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna yönelik farkındalık sağlamak ve destek olmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'üncü Kariyer Onursal Ödül Töreni'ne geri sayım başladı.

Her yıl farklı bir sivil toplum kuruluşuna yönelik farkındalık sağlamak ve destek olmak amacıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'üncü Kariyer Onursal Ödül Töreni'ne geri sayım başladı. 4 Mart'ta Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde sahiplerini bulacak ödül töreninin geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlanacak.

4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri, sosyal sorumluluk, medya, sanat, spor ve iş dünyası olmak üzere toplam 40 kategoride düzenlenecek. Kariyer Ödülleri adıyla biletleri satışa sunulan etkinliğin bu yıl tüm geliri Kas Hastalıkları Derneği'ne (KASDER) bağışlanacak.

Kulübün resmi web sayfasında yapılan oylamayla belirlenen isimler, gecede ödüllerini Kariyer Kulübü öğrencilerinden alacak. Ödül töreninin ayrıntıları onursalodulleri.com adresinden paylaşıldı. Organizasyonun tüm süreçleri ise 5 binden fazla üyesiyle üniversitenin kariyer kulübü tarafından yapılıyor.


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Kültür Üniversitesi, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 4'üncü Kariyer Onursal Ödülleri'ne geri sayım başladı - Son Dakika


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