Son Dakika Haberleri: 4'üncü Kat Balkonundan Atlayan Kadın Öldü

4'üncü Kat Balkonundan Atlayan Kadın Öldü

15 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki balkondan atlayan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sabriye E (48), yaşamını yitirdi.

4'üncü Kat Balkonundan Atlayan Kadın Öldü, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, apartmanın 4'üncü katındaki balkondan atlayan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sabriye E (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Ezine ilçesi Seferşah Mahallesi, 128 Evler Sitesi'nde meydana geldi. İddiya göre, psikolojik sorunları nedeniyle ilaç kullanan evli ve 1 çocuk annesi Sabriye E., oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki balkonundan atladı. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sabriye E.'nin öldüğünü belirledi. Sabriye E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:58 Kaynak: DHA

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