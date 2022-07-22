Olay, saat 10.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evlerinin balkonunda oyun oynayan Nil İkranur Çetin, bir ara balkon duvarına tırmandı. Dengesini kaybeden Nil İkranur, yaklaşık 10 metreden betona düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nil İkranur Çetin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

Pamukkale Üniversitesi, Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil, kurtarılamadı - Son Dakika

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