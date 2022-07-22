4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil, kurtarılamadı - Son Dakika
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4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil, kurtarılamadı

22.07.2022 17:28
4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil, kurtarılamadı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Nil İkranur Çetin (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Nil İkranur Çetin (3), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Evlerinin balkonunda oyun oynayan Nil İkranur Çetin, bir ara balkon duvarına tırmandı. Dengesini kaybeden Nil İkranur, yaklaşık 10 metreden betona düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nil İkranur Çetin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nil İkranur Çetin'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edilecek cenazesi, memleketi Antalya'da toprağa verilecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Pamukkale Üniversitesi, Merkezefendi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil, kurtarılamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki Nil, kurtarılamadı - Son Dakika
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