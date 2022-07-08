4'üncü katın balkonundan düşen Bahar, kurtarılamadı - Son Dakika
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4'üncü katın balkonundan düşen Bahar, kurtarılamadı

08.07.2022 12:42
4'üncü katın balkonundan düşen Bahar, kurtarılamadı

TRABZON'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen Bahar Berber (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRABZON'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düşen Bahar Berber (16), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bahar Berber, binanın 4'üncü katındaki dairelerinin balkonundan iddiaya göre, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne ağır yaralı kaldırılan Berber, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan, skolyoz hastası Bahar Berber'in cenazesi, bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Bahçecik Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4'üncü katın balkonundan düşen Bahar, kurtarılamadı - Son Dakika

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