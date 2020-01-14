4'üncü katın balkonundan düşüp, öldü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4'üncü katın balkonundan düşüp, öldü (2) - Son Dakika

4'üncü katın balkonundan düşüp, öldü (2)

21 dakika önce

YAŞAMINI YİTİRDİSerik'te, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşerek ağır yaralanan Murat Balık, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Serik'te, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşerek ağır yaralanan Murat Balık, tedaviye alındığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balık'ın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlçede galericilik yapan Murat Balık'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.


Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:23 Kaynak: DHA
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