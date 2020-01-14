4'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 4'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı - Son Dakika

4'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşen Murat B. (40), ağır yaralandı.

4'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonundan 2 bina arasındaki boşluğa düşen Murat B. (40), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Orta Mahalle Kızderesi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Evinin balkonuna çıkan Murat B., iddiaya göre, dengesini kaybederek, 2 apartman arasındaki boşluğa düştü. Murat B.'nin yaklaşık 20 metreden düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayak bileklerinde kırıklar oluşan Murat B., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Murat B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Orta Mahalle, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füze saldırısı düzenlendi
Son dakika: Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti Eşini budama bıçağı ile öldüren sanığın savunması 'pes' dedirtti: Bana haksızlık ediliyor Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 22:27:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 4'üncü katın balkonundan düşüp, yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]