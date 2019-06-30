Son Dakika Haberleri: 4'üncü kattan atlayan adam, öldü
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4'üncü kattan atlayan adam, öldü

19 dakika önce

MALATYA'da, KOAH hastası Abuzer Dündar (51), evinin 4'üncü katından atlayıp, yaşamına son verdi.

4'üncü kattan atlayan adam, öldü, System.String[]
MALATYA'da, KOAH hastası Abuzer Dündar (51), evinin 4'üncü katından atlayıp, yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde, Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında ailesiyle oturan ve KOAH tedavisi gören Abuzer Dündar, camı açıp, bir anda kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşüp ağır yaralanan Dündar, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abuzer Dündar, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Dündar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:51 Kaynak: DHA
Orduzu, KOAH, Malatya, Güncel
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