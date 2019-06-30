4'üncü kattan atlayan adam, öldü
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MALATYA'da, KOAH hastası Abuzer Dündar (51), evinin 4'üncü katından atlayıp, yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:51 Kaynak: DHA
MALATYA'da, KOAH
hastası Abuzer Dündar (51), evinin 4'üncü katından atlayıp, yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde, Orduzu
Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında ailesiyle oturan ve KOAH tedavisi gören Abuzer Dündar, camı açıp, bir anda kendini boşluğa bıraktı. Zemine düşüp ağır yaralanan Dündar, olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Abuzer Dündar, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Dündar'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu
morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Malatya
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